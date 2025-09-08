El Betis visitará al Espanyol el domingo 5 de octubre a las 18.30

El Real Betis ya conoce su horario para la octava jornada de LaLiga EA Sports en la que se enfrentará al Espanyol en el RCDE Stadium de Cornellá el domingo 5 de octubre a partir de las 18.30. El duelo será retransmitido en directo por DAZN.

De esta forma, el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini sabe los horarios de sus siguientes encuentros hasta esa fecha, dado que se medirá el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 16.15 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia.

Más tarde, el viernes 19 de septiembre jugará en el estadio de la Cartuja ante la Real Sociedad a partir de las 21.00 y recibirá también en el mismo escenario al Nottingham Forest el miércoles 24 de septiembre a la misma hora en lo que significará el estreno en esta edición de la Europa League.

Volverá a jugar en la Cartuja el domingo 28 de septiembre a las 18.30 ante Osasuna en el duelo de la séptima jornada liguera y visitará al Ludogorets búlgaro el jueves 2 de octubre a las 18.45. Luego llega el Espanyol - Betis del domingo 5 a las 18.30.

