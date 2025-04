Betis - Villarreal: La pasión por la Champions se demuestra hoy

Domingo de Ramos que espera convertir en palmas, todas las palmas que caben y más en un estadio Benito Villamarín que estará a reventar gracias a un Betis que sueña hoy por hoy con todo. Con todo es con todo. Mediados de abril, la ... rampa verde y blanca de Heliópolis ya está puesta y el misterio de su ambición tan sólo ha de recorrerla. El itinerario no comprende de dos caminos: ni LaLiga ni Europa. Los quiere todos. O todos son ciertamente uno: volver a ganar. Competir en cualquier caso es la gran misión encomendada a los de Pellegrini, que no fallan desde tiempos cuasi inmemoriales. No sabe hacer otra cosa este plantel que plantar cara. Golpe al Jagiellonia; puntazo en Barcelona. Antes de ayer batiendo al Sevilla. Pero es que de corrido los verdiblancos podrían bisbisear esos otros cinco conjuntos que fueron igualmente tumbados consecutivamente por esta vuestra indómita escuadra heliopolitana. Un equipo que ansía llegar a la Champions por el camino más corto, y si es por la avenida de Breslavia, mejor que mejor. En todo caso un Villarreal aterrizará este domingo único para la ciudad, a una hora que apenas invita al fútbol en cualquier cita. Pero en juego anda nada más y nada menos que una plaza de Champions y el golaveraje, que de momento cae en favor de los heliopolitanos por lo de la primera vuelta (1-2). El caso es que los béticos hace mucho que ya no van al fútbol: ellos prefieren ir directamente al Betis.

Es decir «Villarreal» y los habrá béticos que pensarán sólo en Ayoze, que vuelve como rival por primera vez al estadio que lo catapultó a la selección. Ya no está y es sólo un dato. También viene a la cabeza Pellegrini. Porque el fútbol en su afán de sorprender al aficionado medio no esperaba ver cómo el técnico chileno iba a superar en algunos aspectos su propia versión de una de las mejores etapas que tuvo dirigiendo en España. El balón siempre ha sido un elemento azaroso según el efecto que se le imbrique y lo cierto es que el chileno llega a este decisivo Betis - Villarreal en el que anda en juego la quinta plaza con las 116 victorias que en su día logró Serra Ferrer. En su mano y en la de los suyos está superarlo. De indudable cálculo será la deuda que los aficionados verdiblancos tengan el día de mañana con su entrenador, pero la idea que ahora mismo ronda la cabeza de ese vestuario es de que por más que se avance en todos los tableros aún no se ha hecho nada, que todo está por hacer, y que ganar el jueves al Jagiellonia para luego no dar la cara en Polonia no vale de nada, y que esta concatenación de buenos resultados debe tener como premio la recompensa más grande posible: la de poder escuchar el himno de la mayor competición de clubes a nivel europeo el curso que viene. Hay nivel y ganas para eso, porque es difícil bailar al son que marca este Betis. Para ello habrá de ganar el cuadro bético a un Villarreal que se juega dicha quinta plaza en dos faenas y media: la primera esta misma tarde en el Villamarín; y la segunda el día 26 de abril, un día después de la sevillana final de Copa del Rey, que es cuando está previsto su aplazado concurso frente al Espanyol. Pellegrini llama a este duelo un choque de «seis o siete puntos incluso» que hablan a las claras de la importancia de un duelo que sin duda marcará la pasión con la que el Betis quiere jugar la próxima edición de la Champions. No podrá contar eso sí el preparador chileno ni con Chimy Ávila ni con Abde en el frente de ataque. Sobre el último, con unas molestias de tobillo, Pellegrini subrayó que lo suyo venía mejorando, pero que su regreso podía darse más ante el Girona, fechado para el lunes 21, un día después del Domingo de Resurrección, siempre y cuando el marroquí no esté en condiciones de actuar en la vuelta de la eliminatoria de cuartos. Respecto a Chimy, el técnico del Betis aludió a un problema muscular sufrido en el entrenamiento del pasado viernes, que podría mantener al argentino entre dos y tres semanas en el dique seco. Espanyol o a más tardar, Osasuna. Alineaciones probables Real Betis Adrián; Sabaly, Llorente, Bartra, Perraud; Cardoso, Altimira, Antony, Jesús Rodríguez, Isco y Cucho.

Adrián; Sabaly, Llorente, Bartra, Perraud; Cardoso, Altimira, Antony, Jesús Rodríguez, Isco y Cucho. Villarreal CF Luiz Júnior; Kiko Femenía, Foyth, Logan Costa, Sergi Cardona; Comesaña, Parejo, Yéremy Pino, Pedraza; Ayoze y Barry. Vuelve el Cucho Regresan por tanto a esta nueva citación otros efectivos tanto a la medular, como es el caso de Carvalho, como a la propia vanguardia, con la inclusión de Cucho Hernández, dado que se recuerda que ninguno de los dos está inscrito en la Conference, y en base a la eficiente política de rotaciones que sigue implementando su entrenador, al menos el segundo apunta a tener los minutos como titular que sí viene gozando hasta ahora en dicho torneo un Bakambu que está haciendo historia del Betis en Europa a cada gol que marca, y lleva seis ahí. La tónica del esperado once frente al cuadro castellonense la marcará a buen seguro lo que mande el físico de Isco, en caso de que el malagueño se vea con las fuerzas necesarias para esta cita de tanto calado, en la que de momento se espera que Lo Celso parta eso sí desde el banquillo. Sale para esta 31ª jornada del campeonato liguero el canterano Pablo García, que ayer fue titular e hizo el empate del Betis Deportivo en Yeclano (1-1). Volverá Adrián en todo caso a la portería y Pellegrini podría volver a tocar piezas en su defensa, con la incorporación de Bartra, en detrimento de Natan; y Perraud por Ricardo, otrora titular ante los polacos. Cardoso acompañaría a Altimira, recién renovado hasta 2029, dando descanso a un Fornals que apunta a Bialystok; y volvería a la formación el propio Cucho Hernández en la punta, custodiado siempre por Jesús Rodríguez y Antony en los carriles e Isco como enganche. Bartra sonríe con Isco ante la mirada de Cucho Hernández en la sesión del pasado sábado Manuel Gómez / ABC Sin Baena ni Buchanan A un Villamarín encendido llega por su lado un Villarreal con la expectativa de no perder comba ni la quinta posición. Igualó en esa última contienda frente al Athletic disputada en la Cerámica (0-0), donde vio cómo se quedó con uno menos por la expulsión de Pape Gueye; pero amarró el triunfo en el Coliseum ante el Getafe (1-2) justo después de perder ante el Real Madrid con idéntico resultado (1-2). Una derrota que se unió a la rubricada una semana antes a manos del Alavés (1-0) en la primera comparecencia de los de Marcelino en marzo. Ya en febrero se contabilizan victorias como la de Vallecas (0-1), Las Palmas (1-2) y Valladolid (5-1), quizá su mejor duelo de todo el campeonato, así como un empate como el rematado ante el Valencia (0-0). Más allá de la baja de Gueye, el conjunto amarillo sigue sin poder contar con Ilias Akhomach, al igual que sucede con Albiol. Sorpresivamente se ha caído Baena de última hora, al igual que Buchanan. Con Pépé ya recuperado, Pedraza se erige como alternativa en este mismo sentido para la participación de este Betis - Villarreal que medirá la pasión de ambos equipos en seguir pujando por la quinta plaza que da acceso a Champions.

