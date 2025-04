Betis - Villarreal, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Tres días después de la victoria sobre el Jagiellonia (2-0), el Real Betis buscará un nuevo triunfo en el Benito Villamarín, en este caso ante el Villarreal CF este Domingo de Ramos en partido de la 31ª jornada de LaLiga EA Sports. Una cita clave, de mucho peso, teniendo en cuenta que se miden los dos principales candidatos a esa quinta posición que clasificaría para la Champions League. A este encuentro, que dirigirá Pulido Santana con De Burgos Bengoechea en el VAR, llegan Betis y Villarreal igualados a 48 puntos, si bien los castellonenses contabilizan un partido menos, el que tienen pendientes con el Espanyol.

En plena dinámica ganadora, el Betis afronta este nuevo episodio liguero en un Villamarín que rozará el lleno y en un momento fabuloso de juego y resultados. Lleva nueve partidos sin conocer la derrota, cuatro victorias consecutivas en LaLiga en casa y un balance parcial de 19 puntos en las últimas siete jornadas tras encadenar seis triunfos y un empate. Resultados que han llenado de confianza al grupo de futbolistas de Pellegrini, que no renuncian a nada ni en LaLiga ni tampoco en la Conference League. Para el técnico chileno, el choque contra los castellonenses es un partido de «seis o siete puntos incluso».

Sólo dos bajas en el Betis

Abde y Chimy, ambos por lesión, son las bajas del Betis para este pulso con el Villarreal. Introducirá el Ingeniero algunos cambios en el once con respecto al jueves, pero en el ataque se espera la presencia de Isco, Antony y Jesús Rodríguez, ya que ninguno de ellos jugó el encuentro al completo contra el Jagiellonia. Adrián volverá a la portería y Cucho Hernández, a la punta del ataque salvo sorpresa. En los castellonenses faltarán Gueye y, sobre todo, Baena, uno de los hombres más importantes en la generación de juego ofensivo de los de Marcelino.

La pasada temporada, el Betis cedió por 2-3 con el Villarreal en Heliópolis. En la primera vuelta del presente ejercicio, en La Cerámica, el Betis se impuso por 1-2 en un partido que jugó más de una hora con uno menos por expulsión de Chimy Ávila. Vitor Roque y Lo Celso anotaron los goles para el cuadro de Pellegrini, que en caso de ganar hoy se llevaría no solo los tres puntos sino el duelo particular.

El choque entre el conjunto verdiblanco y el groguet correspondiente a la 31ª jornada liguera será retransmitido por Movistar Plus (dial 7), Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

