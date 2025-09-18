El Betis, la víctima favorita de Guedes

El Betis se enfrentará este viernes en La Cartuja a la Real Sociedad en un duelo que arrancará a las 21 horas. El equipo verdiblanco dirigido por Manuel Pellegrini buscará una victoria con la que poner fin a la racha de tres jornadas consecutivas sin ganar. Su rival no llega en un buen momento, ya que no ha sido capaz de conseguir ningún triunfo hasta la fecha. No obstante, tiene poderosas armas para poder dificultarle las cosas al equipo heliopolitano. Uno de sus recursos ofensivos es Gonçalo Guedes, futbolista que tiene al Betis entre ceja y ceja.

Y es que el Betis es el rival preferido a nivel goleador para Guedes. El portugués ha anotado cuatro goles durante su carrera futbolística a los verdiblancos no habiendo ningún otro club al que haya conseguido golpear en más ocasiones. También es el Betis el equipo al que más veces se ha medido (siempre como jugador del Valencia) y, paradójicamente, uno de los clubes ante los que más ha perdido (cuatro de esos once duelos). En el recuerdo de los béticos quedará la final de la Copa del Rey disputada en el que será el escenario este viernes del Betis-Real Sociedad, duelo en el que Guedes fue titular y anotó su penalti en la tanda final que le daría al Betis el título. Por contra, también participó en la semifinal del torneo que dejó al Betis a un paso de la final.

Guedes ha regresado este verano a LaLiga tras haber pertenecido al Wolverhampton Wanderers hasta que la Real Sociedad ha accedido a su fichaje. A las órdenes de Sergio Francisco ha participado en las cuatro jornadas que lleva disputado el cuadro txuti urdin, aunque sólo en una (la última) fue titular.