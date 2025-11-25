El Betis valora un entrenamiento a puertas abiertas en la Cartuja previo al derbi

El Real Betis tiene encima de la mesa la posibilidad de realizar un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio de la Cartuja este sábado como previa al derbi que se jugará el domingo a las 16.15 en el estadio Ramón Sánchez- ... Pizjuán. El club verdiblanco está valorando esta posibilidad pero la decisión final será tomada tras el encuentro ante el Utrecht de este jueves correspondiente a la quinta jornada de la Europa League en el mismo escenario.

El caso es que este tipo de entrenamientos con la presencia de la afición para dar el último ánimo de cara al derbi es uno de los clásicos de las últimas temporadas en los equipos y el Sevilla ya lo ha anunciado para el sábado en Nervión.

En el Betis la semana es diferente dado que el jueves tiene la disputa del duelo de Europa League y sólo tendrá dos entrenamientos para preparar el choque de la máxima rivalidad. El del viernes será de menor intensidad en la ciudad deportiva a puerta cerrada, como es habitual los días después de partido, y sólo queda el del sábado, donde está por ver si el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini quiere aprovecharlo para hacer táctica específica para el derbi o se valora el impulso que puede dar la afición para este encuentro.

No suele el Betis ejercitarse en el estadio de la Cartuja, donde juega sus partidos como local esta temporada, y sí lo hace en la ciudad deportiva Luis del Sol. Sería la primera vez que se abre el recinto que acoge a los verdiblancos se abre para estas circunstancias que no son de partido oficial y en el club han empezado a preparar el plan para organizar todos los detalles de un evento que el jueves conocerá si se desarrolla finalmente.

Cabe recordar que el pasado 29 de marzo, en el estadio Benito Villamarín, hasta 31.500 aficionados verdiblancos acudieron al entrenamiento previo al derbi que ganó el Betis sobre el Sevilla por 2-1. Es el precedente más cercano en los duelos de máxima rivalidad entre ambos equipos.