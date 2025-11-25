Suscríbete a
Cuatro muertos por un escape de gas en Torrox

El Betis valora un entrenamiento a puertas abiertas en la Cartuja previo al derbi

La decisión final será tomada el jueves después del partido de Europa League ante el Utrecht en el mismo escenario

El Betis vestirá en el derbi con su primera equipación

Los jugadores del Betis se ejercitan en la Cartuja minutos antes del duelo ante el Girona manuel gómez
El Real Betis tiene encima de la mesa la posibilidad de realizar un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio de la Cartuja este sábado como previa al derbi que se jugará el domingo a las 16.15 en el estadio Ramón Sánchez- ... Pizjuán. El club verdiblanco está valorando esta posibilidad pero la decisión final será tomada tras el encuentro ante el Utrecht de este jueves correspondiente a la quinta jornada de la Europa League en el mismo escenario.

