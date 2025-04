Betis - Valladolid: El día para demostrar que quiere jugar la Champions

Entre los 51 puntos del Betis y los 16 del Valladolid hay un mundo pero el partido de hoy comienza 0-0 y los dos equipos tienen once jugadores. Es el aviso clásico de Manuel Pellegrini para evitar confianzas ante cualquier rival pero ... hoy se hace carne esa advertencia. El colista destacado, un equipo que sólo espera la sentencia de las matemáticas y que deambula por los campos de Primera tratando de mantener al menos la dignidad, pero el pasado no soluciona nada del presente, sino que obliga a que el resultado se consiga. El golpe en la mesa de Gerona ha de tener continuidad esta noche en el Villamarín. Y lo tendrá fácil Pellegrini a la hora de hacer que los suyos tengan los ojos bien abiertos contra el último clasificado: el Valladolid no gana desde aquel 11 de enero en el que batieron a los verdiblancos en Zorrilla. Entonces los blanquivioletas estaban igual de necesitados y los heliopolitanos tocaron su particular fondo. Ahora la historia es diferente y esa es la que debe reflejar en el marcador el grupo liderado por Isco y Lo Celso.

El descanso del fin de semana por la disputa de la final de la Copa del Rey hace que este duelo se vea como aislado, aunque tiene el condicionante del esfuerzo del lunes en Cataluña y del anterior en Polonia. Y de la sucesión de compromisos, 51 ya hoy en verdiblanco. Pero las piernas no están cansadas cuando de lo que se trata es de ganar. Jugar es lo que quieren los futbolistas, que a estas alturas ya sólo quieren más partidos y menos entrenamientos. Ante el Valladolid han de demostrar que quieren estar en la Champions 2025-26, con lo que ello significa para el club, con lo que supone para el currículum de cada uno de ellos, con lo que eso puede cambiar el mercado de todos. Es el día para ello y no para pensar en otra cosa, más aún tras la derrota del Villarreal en Balaídos por 3-0. Los castellonenses se encuentran a tan sólo un punto y el sorpasso podría darse esta noche si el Betis vence. No obstante, el Villarreal sigue teniendo un partido menos, por lo que nada es definitivo, aunque la diferencia de goles entre ambos se haya acortado a cinco tras esta goleada ante el Celta. Pellegrini no ha ensayado once en las previas y en la lista de convocados ha incluido a varios canteranos. Tiene a toda la plantilla lista a excepción de Llorente y Chimy, mientras que Bakambu será reservado por las molestias en la rodilla y previendo que su concurso en la Conference ha de ser decisivo. Adrián estará en la portería y en los laterales se espera a Sabaly y Perraud por la rotación clásica y para no forzar a Ricardo, que descanse para la Conference. Bartra y Natan es lo que hay en defensa, sobre todo tras las molestias de Mendy y la novedad de la inclusión de Rudy Kohon en la lista. La gran duda está en la medular. Pellegrini quiere encontrar el hueco para Lo Celso junto a Isco y hoy puede ser el día del 4-1-4-1 que tantas veces ha intentado con el argentino partiendo desde un poco más atrás en el dibujo defensivo pero apareciendo en el ataque arriba, en su sitio. Johnny Cardoso o Altimira apuntan como el pivote principal y el descanso sería para el últimamente determinante y activo Fornals. En las bandas, el incombustible Antony y Jesús Rodríguez, con Cucho fijo arriba con la magia de Isco revoloteando por todo el campo. Alineaciones probables Real Betis Adrián; Sabaly; Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso; Antony, Isco, Lo Celso, Jesús Rodríguez; y Cucho Hernández.

Adrián; Sabaly; Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso; Antony, Isco, Lo Celso, Jesús Rodríguez; y Cucho Hernández. Real Valladolid Ferreira; Candela, Javi Sánchez, Aidoo, Aznou; Mario Martín, Juric, Chuki; Iván Sánchez, Raúl Moro y Latasa.

Ferreira; Candela, Javi Sánchez, Aidoo, Aznou; Mario Martín, Juric, Chuki; Iván Sánchez, Raúl Moro y Latasa. Árbitro Hernández Maeso (Comité Extremeño).

Hernández Maeso (Comité Extremeño). Estadio Benito Villamarín (21.30 / DAZN). El Valladolid llegará con un balance pésimo y agarrándose únicamente a las matemáticas para decir que aún es equipo de Primera. Con conflictos internos, baile de entrenadores y colección de goleadas va pulverizando estadísticas negativas. Pero todo ha de ser demostrado y para ello, con el arbitraje de Hernández Maeso, el Betis ha de ser el Betis. El que viene siendo, el que presume del Villamarín, el que quiere la Champions. Esa ambición ha de ser mostrada durante 90 minutos. En estos partidos es donde se ganan y pierden los objetivos del curso. A ganar.

