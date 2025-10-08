Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Dimite la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía

El Betis vacía su enfermería a la espera de Isco

Con Deossa, Llorente y Bartra ya con el grupo y Amrabat recuperándose con su selección para volver la semana próxima, el malagueño queda como el único lesionado del plantel

El Betis e Isco se emplazan pronto para avanzar con la renovación hasta 2028

Deossa y Antony dialogan antes del inicio del entrenamiento del Betis
Deossa y Antony dialogan antes del inicio del entrenamiento del Betis juan flores
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El retorno este miécoles de Deossa, Llorente y Bartra a la dinámica del primer equipo del Betis tras superar sus molestias físicas ha dejado a Isco como el único inquilino de la enfermería verdiblanca. Amrabat no jugó el último partido en Cornellá debido ... a una lesión muscular leve que no le ha impedido viajar a Marruecos para estar con su selección y por lo que estará la semana próxima en perfectas condiciones para jugar el sábado 18 ante el Villarreal. Así, el malagueño mantiene su plan viendo cómo sus compañeros abandonan la situación excepcional fuera del trabajo general y se espera que Isco pueda volver a ejercitarse con los demás durante el mes de noviembre aunque desde el club no marcan plazos en estos momentos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app