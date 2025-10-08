El Betis vacía su enfermería a la espera de Isco

El retorno este miécoles de Deossa, Llorente y Bartra a la dinámica del primer equipo del Betis tras superar sus molestias físicas ha dejado a Isco como el único inquilino de la enfermería verdiblanca. Amrabat no jugó el último partido en Cornellá debido ... a una lesión muscular leve que no le ha impedido viajar a Marruecos para estar con su selección y por lo que estará la semana próxima en perfectas condiciones para jugar el sábado 18 ante el Villarreal. Así, el malagueño mantiene su plan viendo cómo sus compañeros abandonan la situación excepcional fuera del trabajo general y se espera que Isco pueda volver a ejercitarse con los demás durante el mes de noviembre aunque desde el club no marcan plazos en estos momentos.

Isco ya no tiene la inmovilización en su pierna izquierda y hace ejercicios con los recuperadores en la ciudad deportiva con mayores cargas de trabajo. No pisa aún el césped ni toca balón, algo que se programará para dentro de unas semanas. Tampoco quieren tener prisa en el cuerpo técnico y médico bético con el capitán de cara a que su recuperación sea fiable y pueda volver al cien por cien con el grupo para poder tener una incidencia como la de la temporada pasada, con un rendimiento espectacular que le llevó a volver a la selección española.

El retorno de Bartra y Llorente está siendo progresivo en estos días pensando en que puedan ir elevando minutos de entrenamiento con el grupo la semana próxima para estar disponibles de cara al Villarreal - Betis, sobre todo en el caso del central catalán, que ha estado menos tiempo inactivo en este tramo dado que aunque ambos no participan desde el choque ante la Real Sociedad el madrileño reaparecía entonces después de estar de baja desde el Domingo de Ramos y se tiene especial precacución aunque su molestia es en la otra pierna.

Deossa, por su parte, sí ha vuelto con total normalidad con el equipo una vez superada la lesión en el tobillo que no acababa de curarse tras su llegada. Intentó forzar el colombiano para poder estar con el equipo en el arranque liguero pero ese dolor condicionaba su rendimiento y tuvo que frenarse tras ser titular ante el Levante y ser sustituido en el descanso. Ahora, después de varias semanas enfocándose en su articulación, el mediocentro está disponible para estar con el equipo y piensa en reaparecer, si el técnico lo estima oportuno, en la Cerámica.

Así, el Betis ha ido recuperando a todos los jugadores que esta campaña han estado aquejados por diferentes lesiones como Pau López, Aitor, Ricardo, Bartra, Llorente, Amrabat, Deossa, Marc Roca o Abde. Con la plantilla prácticamente al completo, a la espera de Isco, Pellegrini puede mantener el nivel en las rotaciones que tan bien gestiona para llegar lo más lejos posible con el Betis en este tramo competitivo tras el parón que será exigente dado que en el calendario se indica que jugará contra el Villarreal, Gent, Atlético, Palma del Río, Mallorca, Olympique Lyonnais y Valencia antes del siguiente parón internacional, en noviembre.