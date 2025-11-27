Suscríbete a
+Palmera

Betis - Utrecht: el peligro está en mirar más allá

Los verdiblancos buscan sellar en casa virtualmente el pase a la siguiente ronda en la Europa League tres días antes del derbi y con muchas rotaciones en el once

Dónde ver Betis - Utrecht: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Los jugadores del Betis le hacen un pasillo a Marc Roca para felicitarle por su cumpleaños antes del entrenamiento del miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol
Los jugadores del Betis le hacen un pasillo a Marc Roca para felicitarle por su cumpleaños antes del entrenamiento del miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol juan flores
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No es una distracción, no es un partido más. Hablamos del Betis - Utrecht, que aparece como una cita que interfiere la semana de derbi pero que tiene importancia por sí misma. Tienen los verdiblancos en su mano la clasificación virtual para la siguiente ronda ... porque con once puntos ya estaría solucionado prácticamente (el año pasado con diez se entraba entre los 24), a la espera de dar otro paso para garantizarse luego acabar entre los ocho primeros y ahorrarse un riesgo y dos partidos en el calendario. No es poca cosa la cuestión viendo que hay que visitar luego Zagreb y Salónica para recibir al Feyenoord. Mejor tenerlo ya todo arreglado y gestionar después lo que venga. Pero la cuestión es que la montaña del derbi todo lo tapa, la sombra de ese partido condiciona y eso nunca le ha venido bien al Betis ni a nadie. El peligro real no lo trae sólo el Utrecht, que en esta Liga Europa está mostrando debilidad (un solo punto en los cuatro partidos anteriores), sino mirar más allá de este partido. Jugar con la pierna encogida, reservarse pensando en el domingo, administrar fuerzas, no tomarse en serio lo que tiene delante. Ha pasado en otras ocasiones y este Betis ha de aprender de ello. Ganar hoy y luego pensar en el domingo. Cuando llegue ese río cruzaremos ese puente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app