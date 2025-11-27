Betis - Utrecht: el peligro está en mirar más allá

No es una distracción, no es un partido más. Hablamos del Betis - Utrecht, que aparece como una cita que interfiere la semana de derbi pero que tiene importancia por sí misma. Tienen los verdiblancos en su mano la clasificación virtual para la siguiente ronda ... porque con once puntos ya estaría solucionado prácticamente (el año pasado con diez se entraba entre los 24), a la espera de dar otro paso para garantizarse luego acabar entre los ocho primeros y ahorrarse un riesgo y dos partidos en el calendario. No es poca cosa la cuestión viendo que hay que visitar luego Zagreb y Salónica para recibir al Feyenoord. Mejor tenerlo ya todo arreglado y gestionar después lo que venga. Pero la cuestión es que la montaña del derbi todo lo tapa, la sombra de ese partido condiciona y eso nunca le ha venido bien al Betis ni a nadie. El peligro real no lo trae sólo el Utrecht, que en esta Liga Europa está mostrando debilidad (un solo punto en los cuatro partidos anteriores), sino mirar más allá de este partido. Jugar con la pierna encogida, reservarse pensando en el domingo, administrar fuerzas, no tomarse en serio lo que tiene delante. Ha pasado en otras ocasiones y este Betis ha de aprender de ello. Ganar hoy y luego pensar en el domingo. Cuando llegue ese río cruzaremos ese puente.

Se planteaba que el parte de bajas iba quedándose vacío al ver a Pau López ya sobre el césped y contando las horas para regresar a las listas, aunque no estará en los encuentros de estos días, pero de repente ha engordado con Bellerín para dos o tres semanas y Lo Celso como ausencia para esta noche, así como la fiebre que impidió a Bakambu entrenarse ayer y el litigio con los comités para que Antony, ayer sancionado por Disciplina, pueda estar disponible. Todo ello condiciona el once que va a plantear Pellegrini. El chileno no ensayó con una formación el miércoles, con lo que todo lo dará a conocer el mismo día del encuentro. Hay muchas dudas en este sentido. El mismo Pellegrini dijo que no iban a dosificar nada pensando en el derbi pero en Europa suele haber rotaciones evidentes. ¿Jugará Valles o Adrián? ¿Cuál de los tres laterales izquierdos disponibles empleará? ¿Saldrá Amrabat ante su exequipo? ¿Será Isco titular? ¿Reservará a Cucho ante la baja de Bakambu?

Todas las cuestiones se resolverán hora y media antes del partido y cualquier decisión de Pellegrini será tomada en clave de Europa y de derbi. Pero esas valoraciones se quedarán en las ondas o en las redes y no han de afectar al plan de partido que tenga el técnico, que jamás ha echado de menos a un futbolista de baja, siempre ha creído en el grupo y pocas veces ha optado por reservar mirando más allá, sólo en caso de riesgo de lesión como cuando vuelven de compromisos internacionales. Así, el Betis será bastante reconocible ante el Utrecht porque quiere volver a ganar después de varios partidos sin hacerlo y porque Europa es otro objetivo claro. Una de las novedades con las que se espera contar y que genera expectativa es el regreso a la titularidad de Deossa, que sólo salió de inicio ante el Levante previo a su parón por la lesión, dado que es un futbolista sobre el que el club guarda muchas esperanzas de evolución esta temporada y en las siguientes.

En caso de ganar, conseguir once puntos a estas alturas es buena renta para un Betis que aspira a resolver pronto esta fase de grupos, asegurar el pase y luchar después por estar entre los ocho primeros para quitarse una eliminatoria. El premio deportivo y económico espera. Para ello ha de poner el foco en lo que tiene el equipo verdiblanco. Los triunfos atraen más triunfos y el verbo ganar es el que ha de volver a conjugar. En casa, más si cabe. Y ante un rival que no está nada bien esta campaña.

Alineaciones probables Real Betis Valles; Ortiz, Llorente, Valentín, Junior; Altimira, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme; y Cucho Hernández.

Valles; Ortiz, Llorente, Valentín, Junior; Altimira, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme; y Cucho Hernández. Utrecht Brouwer; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Miguel, De Wit, Cathline; y Haller.

Brouwer; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Miguel, De Wit, Cathline; y Haller. Árbitro Nenad Minakovic (Serbia).

Nenad Minakovic (Serbia). Estadio La Cartuja (21.00 / Movistar Liga de Campeones).

Ocurre que el Utrecht está en la zona baja con un sólo punto en los cuatro partidos que ha disputado anteriormente tras las derrotas ante el Olympique Lyonnais (0-1), Brann (1-0) y Friburgo (2-0) y el empate con el Oporto (1-1). En este último encuentro, además, fue expulsado el portero Barkas, que será una baja sensible ante el Betis dado que es el titular indiscutible tanto en la Eredivise como en Europa. En la plantilla del Utrecht hay pocos jugadores conocidos para el gran público, si acaso el delantero Sebastian Haller, que tuvo un paso fugaz por el Leganés, y el lateral zurdo El Karouani, vinculado al Betis en los últimos días según avanzó Estadio Deportivo. Al mismo tiempo aparece en la banda derecha el extremo Miguel Rodríguez, que jugó varios partidos en el Celta entre 2022 y 2024.

Restará que la Cartuja también ponga de su parte, como suele hacer la afición del Betis, para que el partido vaya por el sendero correcto. Que no haya lesiones ni contratiempos y que sí se vean reivindicaciones de futbolistas que cuentan con menos minutos pero pueden levantar la mano para estar en el derbi. Habrá alrededor de 3.500 seguidores neerlandeses que se dejarán notar en las gradas. El club verdiblanco activó ayer una promoción de mil entradas a diez euros cada una para motivar a la afición de cara a este encuentro, que puede ser un soplo importante de ánimo para el objetivo europeo y también para acudir al derbi con la mejor de las perspectivas y el ánimo bien alto para un duelo de esas características.