Betis - Utrecht, las notas de los jugadores: hay argumentos para una nueva película de Isco

El capitán verdiblanco y Amrabat tuvieron que ser sustituidos tras chocar cuando buscaban el balón

Isco, junto a Llorente y Antony, al ser sustituido en el Betis-Utrecht
El Betis ha ganado este jueves al Utrecht y cuenta con 11 puntos después de cinco jornadas en la fase de liga de la Europa League.

El equipo verdiblanco inició el partido de este jueves con siete cambios en la alineación respecto al ... del domingo anterior contra el Girona. Entre las novedades en el once se encontraba Isco, que apenas estuvo unos minutos en el campo. El capitán verdiblanco chocó con su compañero Amrabat en la búsqueda de un balón y ambos tuvieron que ser sustituidos.

