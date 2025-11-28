Betis - Utrecht, las notas de los jugadores: hay argumentos para una nueva película de Isco

El Betis ha ganado este jueves al Utrecht y cuenta con 11 puntos después de cinco jornadas en la fase de liga de la Europa League.

El equipo verdiblanco inició el partido de este jueves con siete cambios en la alineación respecto al ... del domingo anterior contra el Girona. Entre las novedades en el once se encontraba Isco, que apenas estuvo unos minutos en el campo. El capitán verdiblanco chocó con su compañero Amrabat en la búsqueda de un balón y ambos tuvieron que ser sustituidos.

Al filo del descanso llegó el 1-0 con un remate de cabeza de Cucho Hernández a pase de Antony. Al poco de comenzar el segundo tiempo marcó el Betis su segundo gol obra de Abde con un gran remate. Y apenas cinco minutos después llegó el definitivo 2-1 con un lanzamiento de Miguel Rodríguez desde el centro del campo. ASÍ JUGARON VALLES APROBADO Buen despeje en una llegada del Utrecht justo tras la sustitución de Isco. Sorprendido en el gran lanzamiento de Miguel Rodríguez desde el centro del campo ORTIZ APROBADO Alguna buena incorporación al área contraria generando peligro con pases. Mejor en ataque que a la hora de defender. LLORENTE APROBADO Va teniendo minutos que le deben servir para recuperar las mejores sensaciones NATAN APROBADO Atento para llegar en el momento exacto a cruces en zona defensiva. RICARDO APROBADO Cumplió a la hora de defender y no se incorporó mucho. Tarjeta amarilla en los últimos minutos que le deja sin opciones para el siguiente partido. ALTIMIRA APROBADO No termina de dar el paso y llegó en ocasiones tarde a la disputa de balón tanto en la medular como cerca del área propia AMRABAT SIN CALIFICAR Protagonista en una de las acciones más inverosímiles de la historia del fútbol. Sustituido al cuarto de hora. ANTONY BIEN No parecía encontrarse cómodo en el transcurso del primer tiempo hasta que sacó un centro medido que Cucho aprovechó ISCO SIN CALIFICAR Nombre propio por su vuelta a la titularidad y por una jugada que dio la vuelta al planeta futbolístico en cuestión de minutos ABDE NOTABLE Mejor cuando tuvo metros para conducir y acercarse al área contraria. Ahí se encuentra cómodo. Gran remate para hacer el segundo gol bético CUCHO NOTABLE En su hábitat. Leyendo a la perfección el centro de Antony y marcando los tiempos para rematar de cabeza y llevar el balón a la red. Muy bien en el inicio de la jugada del segundo gol bético DEOSSA APROBADO Tuvo prácticamente todo el partido pero le faltó continuidad. Probó fortuna en el primer tiempo FORNALS BIEN El balón bético pasó por sus botas. Buena apertura para Abde en el 2-0. CHIMY APROBADO Ganó un balón y lo intentó sin fortuna PABLO GARCÍA APROBADO Ocasión en la que se encontró con el portero PELLEGRINI APROBADO Triunfo importante para las cuentas en la Europa League. Pasarán los años y continuará el debate sobre la alineación de hoy.

