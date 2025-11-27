Suscríbete a
Real Betis
Real Betis
  • Cucho Hernández (41') ,
  • Abde (49')
2
1
FC Utrecht
FC Utrecht
  • M. Rodríguez (54')

Liga Europa. Ronda eliminatoria. Jornada 5 Jueves 27/11 21:00h. Árbitro Nenad Minakovic. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal Ninguna

Betis - Utrecht, las estadísticas del partido

Encuentro de la quinta jornada en la fase de liga de la Europa League

Abde disputa un balón en el Betis-Utrecht
Abde disputa un balón en el Betis-Utrecht efe
Estadísticas del partido Betis - Utrecht correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga en la Europa League.

Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Álvaro Vallés
    Portero    1
  2. Ángel Ortiz
    Defensa    40
  3. Llorente
    Defensa    3
  4. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  5. Ricardo Rodríguez
    Defensa    12
  6. Sergi Altimira
    Centrocampista    6
  7. Pablo Fornals
    Sustituto    8
  8. Antony
    Centrocampista    7
  9. Nelson Deossa
    Sustituto    18
  10. Pablo García
    Sustituto    52
  11. Chimy Ávila
    Sustituto    9
1
403412
68
71852
9
25
2402455
202721
22915
FC Utrecht

UTR

Entrenador:
Ron Jans4-3-3
  1. 25Michael Brouwer
    Portero
  2. 2Siebe Horemans
    Defensa
  3. 40Matisse Didden
    Sustituto
  4. 24Nick Viergever
    Defensa
  5. 55Derry John Murkin
    Sustituto
  6. 20Dani de Wit
    Centrocampista
  7. 27Alonzo Engwanda
    Centrocampista
  8. 21Gjivai Zechiël
    Sustituto
  9. 22M. Rodríguez
    Delantero
  10. 9David Min
    Sustituto
  11. 15Adrian Blake
    Sustituto
Estadísticas
64.7%Real BetisBET
35.3%UTRFC Utrecht
2 Goles 1
7 Remates a puerta 3
5 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
15 Asistencias 3
2 Asistencias de gol 1
12 Faltas cometidas 11
11 Faltas recibidas 12
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
527 Pases correctos 242
76 Pases fallados 76
1 Fueras de juego 2
2 Paradas 4
3 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
