Betis - Utrecht, las estadísticas del partido
Encuentro de la quinta jornada en la fase de liga de la Europa League
Estadísticas del partido Betis - Utrecht correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga en la Europa League.
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
1
403412
68
71852
9
25
2402455
202721
22915
UTREntrenador:
Ron Jans4-3-3
Estadísticas
64.7%BET
35.3%UTR
2 Goles 1
7 Remates a puerta 3
5 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
15 Asistencias 3
2 Asistencias de gol 1
12 Faltas cometidas 11
11 Faltas recibidas 12
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
527 Pases correctos 242
76 Pases fallados 76
1 Fueras de juego 2
2 Paradas 4
3 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
