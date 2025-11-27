Betis - Utrecht, en directo: última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivo

Del empate con el Girona en casa, que no entraba en los planes, quiere resarcirse el Real Betis este jueves, cuando recibe en el estadio de la Cartuja al FC Utrecht en partido correspondiente a la 5ª jornada de la UEFA Europa League ... con arbitraje del serbio Nenad Minakovic y su compatriota Momcilo Markovic en el VAR.

Tiene deberes pendientes el conjunto verdiblanco en la competición continental aunque no debería tener problemas para acceder a la siguiente ronda. Antes de la disputa esta jornada es, con ocho puntos, el noveno clasificado y son los ocho primeros los que, al término de la fase liguera, que alcanza su ecuador, logran el pase directo a los octavos de final sin pasar por la ronda del play off. El Betis, en sus cuatro compromisos anteriores, venció al Ludogorets (0-2) y el Olympique de Lyon (2-0), y sumó sendos empates con el Forest (2-0) y el Genk (0-0).

Cuatro bajas en el Betis

El Gran Derbi está a la vuelta de la esquina, pero antes tiene el Betis esta cita europea y en ella ponen el foco Manuel Pellegrini y sus hombres. Por lesión, causan baja esta noche Pau López, Bellerín y Lo Celso. Y por enfermedad, Bakambu. El lateral derecho sufre un problema en el sóleo y al argentino no le remiten las molestias que aconsejaron su cambio en el intermedio del duelo con el Girona. Tirará de rotaciones Pellegrini, pero se espera que Antony juegue e Isco siga cumulando minutos para adquirir cuando antes el ritmo físico de sus compañeros.

El Utrecht es el 32º clasificado y ahora mismo, con apenas un punto en cuatro jornadas, está fuera de la competición. Mucho mejor marcha en la Eredivisie, donde el conjunto neerlandés es quinto. En sus filas milita el exdelantero del Leganés Sebastian Haller y hay un español, Miguel Rodríguez. Barkas, su portero titular, fue expulsado en el choque de la cuarta jornada, contra el Oporto.