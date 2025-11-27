Betis - Utrecht, en directo: última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivo

Suscríbete a
El juez envía a prisión a Ábalos y Koldo
Liga Europa. Ronda eliminatoria. Jornada 5 Jueves 27/11 21:00h. Canal Ninguna

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 5ª jornada de la competición continental, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Dónde ver Betis - Utrecht: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Del empate con el Girona en casa, que no entraba en los planes, quiere resarcirse el Real Betis este jueves, cuando recibe en el estadio de la Cartuja al FC Utrecht en partido correspondiente a la 5ª jornada de la UEFA Europa League ... con arbitraje del serbio Nenad Minakovic y su compatriota Momcilo Markovic en el VAR.

