Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Betis - Utrecht: Amrabat se reencuentra con sus orígenes

El centrocampista bético se enfrenta al equipo en el que estuvo diez temporadas entre los escalafones inferiores y el primer equipo hasta debutar en la élite; siempre ha declarado un cariño especial por el rival de los verdiblancos en la Europa League

Isco quiere retirarse en el Betis

Diferentes imágenes de Amrabat en el Utrecht y en el HSV De Zuidvogels, su equipo anterior
Mateo González

Llega el Betis - Utrecht como un partido importante para que los béticos puedan sellar prácticamente su pase a la siguiente fase de la Europa League pero no será un día cualquiera para uno de los protagonistas en verdiblanco. El pasado domingo recibió una tremenda ... ovación cuando saltó desde las escaleras de los vestuarios, algo más tarde que Aitor y Abde, que esperaban en la banda, para llegar al terreno de juego en la segunda mitad. Se ha ganado el cariño de la Cartuja en menos de tres meses desde su llegada y se medirá al equipo en el que empezó todo, donde le guardan un enorme respeto y valoran su figura. Es Sofyan Amrabat, que ha dado muchas vueltas en el mundo del fútbol a sus 29 años pero que va dejando huella allá por donde pisa. Será una semana diferente para él no sólo por este duelo, sino también por el derbi, después de que los verdiblancos hicieran una jugada maestra arrebatándole el fichaje al Sevilla en las últimas horas del mercado.

