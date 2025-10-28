Suscríbete a
El Betis, el único equipo de LaLiga sin penaltis a favor

La Cartuja protestó airadamente la caída de Natan en la acción previa al 0-2 y los verdiblancos se quedan solos en la estadística de penas máximas

Betis - Atlético: Con fe no basta ante un muro (0-2)

Amrabat y Deossa dialogan con Martínez Munuera
Amrabat y Deossa dialogan con Martínez Munuera
Mateo González

El Betis es el único equipo de Primera al que aún no le han pitado un penalti a favor en la temporada 2025-26. Y eso que ha habido jugadas para hacerlo. Como anoche en la acción sobre Natan en el Betis-Atlético. ... El brasileño cayó por una falta doble de Le Normand en el área en la acción que Martínez Munuera obvió y que continuó para el 0-2 de Baena en el alargue. La Cartuja lo protestó con decibelios. Porque la jugada merecía una revisión, merecía una reflexión y no un gesto de «aquí no ha pasado nada». Y porque llueve sobre mojado para un equipo que se cansa del trato arbitral, que le tapona una vez más en sus aspiraciones.

