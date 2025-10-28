El Betis, el único equipo de LaLiga sin penaltis a favor

El Betis es el único equipo de Primera al que aún no le han pitado un penalti a favor en la temporada 2025-26. Y eso que ha habido jugadas para hacerlo. Como anoche en la acción sobre Natan en el Betis-Atlético. ... El brasileño cayó por una falta doble de Le Normand en el área en la acción que Martínez Munuera obvió y que continuó para el 0-2 de Baena en el alargue. La Cartuja lo protestó con decibelios. Porque la jugada merecía una revisión, merecía una reflexión y no un gesto de «aquí no ha pasado nada». Y porque llueve sobre mojado para un equipo que se cansa del trato arbitral, que le tapona una vez más en sus aspiraciones.

La pena máxima que sí disfrutó el Villarreal en esta jornada con la caída de Gerard Moreno es la que pone el listón. Pero el enojo es que sea únicamente para equipos como el amarillo. En la Cartuja se vio que era así y eso no le gusta al personal, que quiere justicia. En el Betis anida el sentimiento de que los colegiados, a pesar del cambio en la Federación Española y el Comité Técnico de Árbitros con la salida de Medina Cantalejo, siguen tratando de forma desigual a sus intereses. Competir ante rivales de mayor potencial como el Atlético y el Villarreal con este obstáculo es casi imposible. Y para llegar a la Champions hay que hacer demasiadas cosas bien y que la suerte y estas cuestiones no sean, al menos, desfavorables.

La caída de Natan fue ese punto álgido de la cuestión en un partido en el que la mayor ovación se la llevó precisamente Martínez Munuera cuando mostró amarilla a Nico González. Era ya en el tramo final por una falta clara en el centro del campo sobre Amrabat. Clara y dura. La grada aplaudió al árbitro con cierta sorna. Pero es que veinte segundos después el argentino mereció la segunda por una infracción sobre Antony. Acelerado iba Nico. El hastío de la grada lo representó Lo Celso. Un jugador al que se le acusa de frío se desbordó en ebullición y fue hacia el árbitro de tal forma que se ganó la segunda amarilla. Ya estaba compensada la balanza. La siguiente amonestación iba a ser para Amrabat. Nada, que al final ganaba en eso el Betis. Y la estadística de faltas no hace más que dejar en mal lugar al colegiado: nueve hicieron los verdiblancos y 18 los visitantes. Dos amarillas para los locales y una para los de Simeone.

El tiempo no corría cuando Oblak sacaba de portería, Le Normand se fue del partido inmaculado a pesar de sus agarrones y faltas y Hancko también tuvo las suyas ante Antony. Pero nada. Ni el penalti ni las amonestaciones. La derrota bética, que evidencia un paso atrás en su deseo de presentar candidatura a los puestos Champions tiene muchos culpables pero el dato de que sean los béticos los únicos que no han podido disfrutar de un penalti a favor dice mucho, la verdad.

Los datos de LaLiga

En esa estadística está por encima de todos el Real Madrid, con cuatro. Luego aparecen con tres equipos como Athletic, Osasuna, Espanyol y Alavés. Con dos, Oviedo, Girona, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Con uno, Sevilla, Villarreal, Celta, Mallorca, Elche, Valencia y Rayo Vallecano. Al Betis le pudieron pitar el de Natan de anoche, pero también el que le hicieron a Lo Celso en Villarreal o a Abde contra el Espanyol... Pero también la roja a Gorrotxategi ante la Real Sociedad, el gol anulado a Altimira contra el Levante, el penalti en contra por falta de Valentín contra el Espanyol... Demasiadas jugadas polémicas para un equipo que no practica juego duro y que sí pisa mucho el área rival. Lo peor es que en la especie de sanedrín que ha montado la RFEF de especialistas siempre le dan la razón a los colegiados y dejan a los clubes y aficionados en mal lugar por corporativismo.

Todo eso ha calado en la Cartuja, donde no quieren que su equipo sufra más situaciones así. Haría bien el club en seguir protestando de forma interna al CTA para que las cosas no sigan de esta manera y que la justicia se evidencie con su equipo porque tiene en juego mucho, un objetivo alto como la Champions que no se consigue sin que todo esté en su sitio.