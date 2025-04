El Betis traspasará a Juanmi al Getafe cuando cierre su permanencia

El Betis recibirá 1,2 millones de euros por el traspaso de Juanmi cuando el Getafe garantice su permanencia en Primera división. Esta cláusula está contemplada en el acuerdo de cesión firmado entre ambos clubes el pasado mes de enero cuando el malagueño se marchó a préstamo hasta el final de temporada. Juanmi tiene contrato con los verdiblancos hasta junio de 2026 pero no volverá a la disciplina bética dado que el Getafe está con 39 puntos a punto de cerrar su continuidad en Primera. Cuando esto suceda se hará oficial su continuidad en el club azulón hasta 2028.

La marcha de Juanmi, pues, supondrá otro interesante ingreso para las arcas del Betis en los próximos meses dado que el delantero, de 31 años, no cuenta para Manuel Pellegrini. Tras sus cesiones a Arabia y al Cádiz comenzó esta campaña con un protagonismo secundario en la rotación bética hasta que se fue a préstamo en enero para abrir hueco para Antony y Cucho Hernández. Ahora, como avanza Estadio Deportivo, se conocen detalles sobre su marcha prácticamente definitiva.

Y es que el Betis se ahorró parte importante del salario de Juanmi con su adiós y vio cómo el Getafe, además, se hacía cargo de otro porcentaje del suelo de Juanmi. Además, se firmó esta cláusula con un cumplimiento al alcance del club madrileño como es la permanencia. Hoy en día los de Bordalás cuentan con 39 puntos en la tabla, a siete de la zona de descenso a falta de quince puntos por disputarse.

Juanmi ha jugado once encuentros con el Getafe en esta fase de la campaña en los que no ha conseguido anotar un gol. En el Betis comenzó su etapa en 2019 al ser fichado procedente de la Real Sociedad por siete millones. Tuvo problemas con las lesiones pero dejó una sensacional campaña 2021-22 en la que fue protagonista para el título de la Copa de Rey. Hizo 20 goles en total y se convirtió en ídolo para la afición. Una nueva lesión le frenó y luego tuvo que irse cedido hasta este último préstamo al Getafe, donde ya pondrá fin a su etapa como bético

El propio Juanmi reconocía que este paso se va a dar en una entrevista reciente con ABC. «Todo en la vida tiene un principio y un final, y cuando empiezo la pretemporada con el Betis, en mi interior ya sabía que mi ciclo allí se había acabado. Ha sido la etapa más bonita de mi carrera, cinco años donde me he sentido querido y respetado, y mis tres hijos son sevillanos. Cuando en un sitio has sido tan feliz, no me parece correcto salir mal. Ni el club, ni la afición, ni yo mismo nos lo merecíamos. Así que lo mejor era buscar una salida en el mercado de invierno y dar las gracias por todo. El cuerpo me pide ir semana a semana, cumplir los objetivos del equipo y, a partir de ahí, hablar de mi situación. Yo estoy feliz y mi familia también. El Getafe es un sitio bueno, familiar y ojalá podamos llegar a un entendimiento«, señalaba el malagueño.

