El Betis se sostiene en Leverkusen a la espera del mercado (1-1)

Todo en la vida se pueda analizar en función del prisma con el que se observe. El último amistoso de la pretemporada bética, el que le ha enfrentado este sábado al Bayer en Leverkusen empatando a uno, puede servir para extraer muchas conclusiones. Pero la ... validez y el peso de las mismas ha de ser muy diverso. Podrá recalcarse que el rival es uno de los mejores equipos europeos actuales, el flamante ganador de la Bundesliga, y que en su campo los béticos lograron sostenerse y no perder. Puede afirmarse, por contra, que los de Xabi Alonso no están precisamente en su prime y que el carácter amistoso y estival del partido supedita mucho. Puede también destacarse el carácter competitivo de los verdiblancos, su rigor táctico o el buen trabajo de sus dos centrales. No tiene otros, de hecho, Sin embargo, también se puede hablar de su escasa mordiente arriba, donde fueron bastante inofensivos, o de cómo se diluyeron las líneas de contención cuando los teutones apretaron en la recta final. Allá cada cual. Habrá tantas lecturas como seguidores o expertos en la materia. Lo que no tiene interpretación posible ni vuelta de hoja es que la competición oficial empieza en cinco días y el Betis 24-25 necesita reforzarse de manera urgente en varios puestos clave, especialmente el de central y en la delantera para contratar gol. Ni más ni menos que gol. Porque sin eso Manuel Pellegrini tendrá en chino poder repetir campañas pasadas, no ya mejorarlas.

La inminencia de la competición oficial hizo que el entrenador dispusiera un equipo titular que se antoja lo más parecido posible al que va a estrenarse esta misma semana, con los dos únicos centrales disponibles, Bartra y Llorente, Carvalho acompañando en el eje a Roca, Fornals y el Chimy Ávila en los costados del ataque flanqueando a Fekir y, como ya ha ocurrido este verano, Aitor como delantero centro. A modo de protesta, a modo de desafío o a modo de solución más factible a ojos del Ingeniero. De una manera u otra, las necesidades son patentes. Con todo, el Betis se plantó bien en casa del campeón germano y mantuvo de manera más que digna su orden táctico y sus sistema defensivo en la primera parte, en la que apenas atacó hasta el arreón del tramo final del periodo pero en la que los de Xabi Alonso apenas intimidaron. Y eso puede considerarse hasta suficiente a estas alturas de la película. El novedoso tándem de centrales mantuvo a raya a los puntas rivales y por la izquierda el galo Perraud mostró maneras en la primera parte del choque cerrando espacios y hasta llegando al área enemiga alguna vez. En los minutos finales de ese periodo se estiró algo más el conjunto verdiblanco y tuvo varias llegadas destacadas merced a la movilidad del Chimy Ávila y Aitor, pero sin que este último o Fornals lograran ejecutar la suerte máxima, el primero con el pie y el segundo de cabeza. La dinámica se mantuvo en el arranque de la segunda parte y sirvió para adelantar a los albiverdes en el marcador en una gran acción combinativa. Un pase filtrado desde la izquierda de Perraud lo pinchó lo suficiente Aitor para asistir a Juanmi, que acababa de entrar, para que éste lograra empalarla ante el guardameta rival y mandar el balón el fondo de la red con mucha pericia. A falta de movimientos de mercado, respuestas conocidas para la cuestión esencial, los goles. Pero no parece que puedan ser esas las alternativas reales cuando comience a dispararse fuego real. Ni Aitor ni el malagueño, que se marchó el año pasado cedido a Arabia y luego al Cádiz para marcharse a Segunda. Con la ventaja, Pellegrini activó el carrusel de cambios, entrando Bellerín, Ricardo, Cardoso, Rodri y Assane, y el Leverkusen hizo lo propio para meter una marcha más al partido con el español Aleix García en el centro del campo. El suizo Ricardo, por cierto, se colocó como central en el sitio de Bartra y no en el lateral izquierdo, mientras que Assane ocupó la posición del 'nueve', lo que vino a dar alguna pista de por dónde irán los tiros en los primeros compases de la Liga si el mercado no se mueve. En el 77, no obstante, llegó el empate del Bayer al recoger y rematar el francés Belocian y paradón de Rui Silva a un testarazo previo de Patrick Schick. Con los cambios, el sistema defensivo comenzó a resquebrajarse y con el gol alemán terminó por debilitarse y dar muestras evidentes de endeblez. Muy especialmente por las dos bandas, en las que Perraud y Bellerín sufrieron mucho para detener a Frimpong y el propio Belocian. Pero ahí se quedó la cosa y el Betis pudo decir que resistió en un terreno adverso y que va a comenzar la Liga sin llegar de una derrota. Pero que nadie se llame a engaño: queda un trabajo ingente en los despachos porque hay agujeros en la plantilla que se pueden tragar una temporada entera casi sin masticarla. Ficha técnica BAYER LEVERKUSEN Hradecky; Tapsoba, Tah (Kossounou, m. 74), Hincapié (Belocian, m. 60); Augusto (Aleix García, m. 60), Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann (Terrier, m. 60), Wirtz (Adli, m. 74); y Boniface (Schick, 74). REAL BETIS Rui Silva; Sabaly (Bellerín, m. 60), Bartra (Ricardo Rodríguez, m. 60), Llorente, Perraud; Marc Roca (Cardoso, m. 60), William Carvalho (Altimira, m. 82); Fornals (Rodri, m. 60), Fekir (Iker Losada, m. 82), Aitor (Assane, m. 60); y Chimy Ávila (Juanmi, m. 46). GOLES 0-1, m. 51: Juanmi. 1-1, m. 77: Belocian. ÁRBITRO Sasha Stegmann (Alemania). Amonestó a Llorente y a William Carvalho.

