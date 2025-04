El Betis sondea el mercado para fichar otro nueve para la 2024-25

El Real Betis está peinando el mercado a la búsqueda de un nueve de cara a la temporada 2024-25 para reforzar a la plantilla en las posiciones de vanguardia. La comisión deportiva ha llegado a esta conclusión más allá de por la ... baja aportación ofensiva de los atacantes, entre los que únicamente destaca Willian José, autor de doce tantos en partidos oficiales, sino por la edad de los jugadores que se desempeñan en esa ubicación y la necesidad del club de tener a un punta fiable que resuelva partidos. A ello destinará el Betis, previsiblemente, su mayor inversión en el verano de 2024 aunque ésta depende, principalmente, de si el conjunto de Heliópolis garantiza su presencia en las competiciones continentales en este tramo final de la temporada.

Resulta que el Betis cuenta en estos momentos con el citado Willian José, Bakambu, Ayoze, Chimy Ávila, Assane, Borja Iglesias y Juanmi como los únicos que tienen contrato en vigor para la 2024-25 y que pueden actuar en la delantera. La idea es hacer varios cambios en esta posición y, en principio, los únicos que tienen garantizado el puesto son Bakambu, Ayoze y Chimy Ávila en la plantilla del siguiente curso. Borja y Juanmi están cedidos y se espera que o bien continúen a préstamo o bien sean traspasados en este verano. Con Willian José, como pasó en enero, se está pendiente del mercado. Y la proyección de Assane está en cuestión ahora porque parece haberse estancado pero en el Betis quieren que tenga mayor presencia y que vuelva a ser un activo importante en el mercado.

Quitando al extremo canterano sí hay una coincidencia en el resto de jugadores de estas posiciones de ataque dado que todos superan los 30 años (Willian José y Bakambu tienen 32, Borja Iglesias 31 y Ayoze, Juanmi y Chimy, 30) y apenas tienen valor en el mercado para poder recibir una plusvalía por traspaso. Teniendo en cuenta estas dos circunstancias, en el Betis tienen claro que el plan pasa por incorporar a un atacante más joven que tenga proyección y con el que puedan sacar rendimiento, primero, y una venta, después. No es fácil puesto que un delantero con gol requiere una inversión más importante y el Betis está pendiente de su clasificación final para saber lo que tendrá disponible. Ya estuvo sondeando el mercado en enero antes de incorporar a Bakambu, con el que se cuenta en las próximas semanas cuando se recupere de su lesión. La polivalencia de Assane, Chimy o Ayoze es importante para la estructura de la plantilla pero se busca un jugador más específico de área de cara a tratar de garantizar el gol que ahora se echa de menos en la escuadra bética, al menos hasta la recuperación de Bakambu, quien tiene contrato hasta 2026 y con quien se invirtió cinco millones de euros, entre precio de traspaso y salario para incorporarlo procedente del Galatasaray.

«Ojalá pueda seguir aquí, me encantaría. Estoy muy feliz con mi vida en Alemania y en el Bayer Leverkusen. Espero que empiecen a entrar los goles y todos nos pongamos de acuerdo», señalaba Borja Iglesias en una entrevista con Marca, dejando claras sus intenciones de permanecer en Alemania y dar por concluida su etapa como verdiblanco. Algo similar a lo que ronda la cabeza de Juanmi, que ya lleva tres goles en el Cádiz y que no tuvo sitio para volver al Betis después de su aventura en Arabia Saudí y el club heliopolitano apostó por el Chimy Ávila, con la misma edad y para similar posición.

En el club, además de con la juventud de Assane, se trabaja con la expectativa de la progresión futura de un nueve puro como Yanis, que tras despuntar en el juvenil está haciendo goles en el Betis Deportivo y que ya se ha entrenado un puñado de veces con el primer equipo aunque Pellegrini aún no le ha dado minutos esta temporada como sí ha hecho con futbolistas del filial en otras posiciones (los centrales Visus y Mendy o los laterales Busto y Pleguezuelo).

De esta forma Manu Fajardo trabaja ya con varios nombres encima de la mesa de arietes que pueden ser válidos para completar la vanguardia. El propio Ramón Planes, tras marcharse al Al-Ittihad, había desvelado semanas atrás que ya estaba en conversaciones con un atacante. «El otro día, hablando con un jugador del que no voy a decir el nombre, pero es un delantero, le decía 'oye, no hagas ningún gol más'. Me contestó 'pero si sólo llevo 8'. Y yo 'da igual, porque me vas a complicar la vida. Acaba con 8 goles y, entonces, el año que viene... Yo te voy a firmar igual. Si es que me da igual que no marques ningún gol más, porque tengo claro que eres un jugador que me gusta, que creo que nos puedes aportar cosas'. Entonces, repito, cuando tienes claro que el jugador te gusta y lo ves en tu proyecto, tienes que ir a por él», afirmaba el exdirector deportivo bético a finales de enero pensando en la planificación de la próxima temporada.

Cabe recordar que el Betis también trata de cerrar las negociaciones para incorporar a un portero, ya que Bravo se va a retirar y Rui Silva está en el mercado, así como a dos laterales izquierdos (una de las preferencias es Sergi Cardona), un mediocentro y el citado punta. Una nueva revolución en el plantel de cara a reciclar sus integrantes y refrescar los conceptos para afrontar las nuevas campañas, que continúa con la idea de los mercados anteriores, tanto el de verano de 2023 como el de enero de 2024, en los que se produjeron muchos más movimientos de los habituales sacando a jugadores que han sido relevantes en estos tiempos y fichando a jugadores de nivel.