El Betis sigue su plan para reforzar el mediocentro sin esperar, por ahora, a Ceballos

El Betis sigue su plan para el mediocentro con la negociación en varios frentes para contratar a dos jugadores que suplan las salidas de Johnny Cardoso y William Carvalho y entre estas posibilidades no está, a día de hoy, la de Dani Ceballos. ... En el club verdiblanco no van a modificar su estrategia de refuerzos esperando por si la situación del utrerano se resuelve en el tramo final del mercado. Es obvio que hay opciones, aunque actualmente complejas, para su retorno pero trasmiten desde Heliópolis que no va a condicionar los movimentos que tienen diseñados y que pasan por fichar a un pivote y a un mediocentro, ambos con características económicas y de edad diferentes. Se pretende que uno sea más joven, barato y con proyección y otro maduro, de rendimiento inmediato y por el que se haría una apuesta económica mayor.

Ha ido el Betis al mercado a por opciones que consideraba principales y que no han salido como las de Mandragora, Asllani, Moscardó, Frendrup o Nardoni pero continúa moviéndose ahora con Deossa y otras más que no han trascendido. La idea es tirar a varios frentes con ofertas que se ajustan a lo que el club está dispuesto a dar y esperar con el tiempo a favor. No tiene prisa real el Betis más allá del inicio de LaLiga aunque se sabe que se cuenta con jugadores válidos para arrancar la temporada como Altimira, Fornals, Lo Celso o Mawuli que pueden ser empleados en esa posición, pero eso no quita que la perspectiva, como ya se ha dicho, es contratar a dos jugadores para la medular. Además, se espera que tras su recuperación Marc Roca sea importante en el equipo.

Quiere el Betis atar a un pivote y un mediocentro dado que consideran en su área deportiva que son posiciones a reforzar con jugadores de características diferentes. Uno más posicional y otro más creativo, que también pueda ir en ida y vuelta. Deossa es de los que mejor cumple este perfil, al igual que Mandragora. Y en los prototipos de futbolistas se plantea el joven que busque oportunidades y también el maduro que dé rendimiento inmediato. No habrá dos del mismo cariz, sino que se quiere combinar. Cabe recordar que en la actual plantilla en esa posición Altimira es el único que se puede considerar joven, mientras que los demás empleables ahí superan los 28 años y tienen sueldos altos, además.

Así, con ese plan de mercado en el Betis no van a esperar, por ahora, a Ceballos. Lo dejaron claro tanto Fajardo como Haro en la rueda de prensa de la presentación de Junior. «El Betis no cierra la puerta a ningún jugador y mucho menos a uno que ha estado en la casa, pero tiene que entrar en los parámetros económicos. Lo dije en su momento, tuvo su oportunidad hace dos años, cuando era una negociación entre dos partes. Ahora son tres, y el Betis no va a pagar un gran traspaso», dijo el presidente. «Tenemos la conciencia tranquila. Si no dormimos es por el estrés de trabajar 16 horas. La tengo igual que Dani Ceballos. A día de hoy, Dani pertenece al Real Madrid, tiene contrato en vigor, hay que ser respetuoso cuando hablamos públicamente», manifestó Fajardo.

El movimiento con Ceballos vino motivado por los contactos entre Fajardo y Joaquín y el jugador durante todo el verano. Las declaraciones del jugador fueron un paso más. Y Haro habló con José Ángel Sánchez, director general blanco, en LaLiga. El contacto no fue a más porque la postura madridista fue clara: no está en venta y si lo estuviera la cantidad sería alta, superior a los quince millones. En el Betis no ven la operación en términos económicos, aunque Ceballos es obvio que gusta y encaja deportivamente. El salario del utrerano es alto pero el futbolista señala que haría un esfuerzo pero la compensación al Madrid por un jugador con el que no se plantea una propiedad compartida por su edad y por su decreciente presencia en el mercado, sobre todo si vuelve a un lugar como su casa, juegan en contra. Si al final del mercado todo encaja, algo que no se descarta al cien por cien por ninguna de las partes, ya se verá en qué situación está cada cual. Ahora mismo el papel que se espera del propio Ceballos es que siga dando pasos para facilitar su salida. Si no es así, la operación no podrá darse. Mientras, Xabi Alonso le ha comunicado que cuenta con él y en el Madrid valoran que tienen a un futbolista de nivel aunque sea para la rotación y que si tienen que ir al mercado deberán pagar una millonada por un jugador para suplirle.

En esta tesitura, el Betis no quiere que se vaya el mercado sin incorporar a un mediocentro esperando la resolución de un caso que ha coleado en todos los veranos. Ahora los verdiblancos apurarán para el refuerzo del mediocentro con los dos perfiles ya descritos y se mueven por Deossa y por otras opciones. En la entidad seguían valorando con buenos ojos a Weston McKennie, de la Juventus, pero se le considera caro en estos momentos y también se descarta la opción Marc Bernal, que fue vinculado desde Italia ante el interés de la Roma.