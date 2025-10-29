El Betis, el segundo equipo que más se topa con el palo

El Real Betis cayó derrotado por 0-2 ante el Atlético de Madrid, en el partido que daba por finalizada la décima jornada de Primera División. El equipo de Manuel Pellegrini no fue capaz de derribar el muro rojiblanco construido por Simeone ... , aunque en la segunda parte, sí gozó de oportunidades para ello. Una de las ocasiones más importantes del encuentro fue el lanzamiento de falta directa de Ez Abde sobre la portería de Jan Oblak, que tras superar la barrera atlética, el larguero impidió que el esférico se colara dentro.

Esta ocasión significó la séptima vez que el Real Betis estrellaba el balón en uno de los tres palos de la portería rival en lo que va de liga. Sólo el FC Barcelona supera al equipo de Heliópolis en esta estadística (10). Sin embargo, en relación a los tiros al poste dados y recibidos, el Betis es el equipo con peor balance de Primera División. El cuadro verdiblanco cuenta con siete tiros al poste y cero recibidos en las diez fechas ligueras disputadas.

Además, el Real Betis cuenta en sus filas con el jugador que más veces estrella el balón en la madera en el presente curso liguero. Con el tiro al palo de falta directa ante el Atlético de Madrid, Ez Abde se ha convertido en el jugador de Primera División que más veces se ha encontrado con el poste (3).

De hecho, desde su llegada al Real Betis en septiembre de 2023, el marroquí suma diez tiros a la madera con la entidad de Heliópolis. En las primeras dos temporadas, el 10 verdiblanco calcó los mismos números. Dos tiros al palo en liga y otro en competición europea. En esta, con sólo nueve partidos jugados, ya los ha superado. Aparte de los tres disparos al poste en el campeonato de liga, el internacional con Marruecos también se encontró con el palo en el partido de Europa League ante el Ludogorets.