El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

El Betis, el segundo equipo que más se topa con el palo

El conjunto verdiblanco ha estrellado el balón en la madera siete veces en diez jornadas

El Betis no se quedaba sin marcar en LaLiga desde enero

Ez Abde, en el partido ante el Atlético de Madrid
Alberto Moreno

El Real Betis cayó derrotado por 0-2 ante el Atlético de Madrid, en el partido que daba por finalizada la décima jornada de Primera División. El equipo de Manuel Pellegrini no fue capaz de derribar el muro rojiblanco construido por Simeone ... , aunque en la segunda parte, sí gozó de oportunidades para ello. Una de las ocasiones más importantes del encuentro fue el lanzamiento de falta directa de Ez Abde sobre la portería de Jan Oblak, que tras superar la barrera atlética, el larguero impidió que el esférico se colara dentro.

