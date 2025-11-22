Suscríbete a
El Betis, a romper el ciclo de empates tras los parones

Los verdiblancos empezaron LaLiga con una igualada contra el Elche y volvieron de los paréntesis de septiembre y octubre con sendos 2-2 ante Levante y Villarreal

Varios jugadores del Betis, en un rondo durante el entrenamiento
Mateo González

El Betis vuelve a competir este domingo ante el Girona después del parón de selecciones y lo hace buscando un triunfo que le ayude a acercarse a los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. Quieren los de Manuel Pellegrini ... romper una secuencia que ha repetido en el inicio de esta campaña con los sucesivos recesos y es que siempre ha empatado después de periodos en los que no se ha competido. Igualó ante Elche, Levante y Villarreal y ahora se pretende superar esta estadística ante el Girona, que está teniendo un comienzo de campaña bastante irregular.

