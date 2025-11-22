El Betis, a romper el ciclo de empates tras los parones

El Betis vuelve a competir este domingo ante el Girona después del parón de selecciones y lo hace buscando un triunfo que le ayude a acercarse a los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. Quieren los de Manuel Pellegrini ... romper una secuencia que ha repetido en el inicio de esta campaña con los sucesivos recesos y es que siempre ha empatado después de periodos en los que no se ha competido. Igualó ante Elche, Levante y Villarreal y ahora se pretende superar esta estadística ante el Girona, que está teniendo un comienzo de campaña bastante irregular.

Y es que los de Pellegrini dieron inicio a la temporada actual con un empate ante el Elche en la primera jornada después de los meses sin competición tras la finalización de la anterior temporada. Luego jugaron cuatro duelos ligueros antes del primer parón de selecciones, después del mismo regresaron a la actividad competitiva en el Ciutat de Valencia encontrándose de inmediato con un 2-0 a favor del Levante que tuvieron que afrontar para empatar posteriormente a dos y poder incluso ganar.

Y en el siguiente parón de selecciones, los verdiblancos llegaban a el estadio de la Cerámica con la intención de dar un golpe de la mesa en el feudo de un rival directo pero se encontraron con un 2-0 a favor del Villarreal que les obligó a reaccionar de forma contundente y gracias a Antony pudieron firmar el 2-2 final.

Tres empates que generan una tendencia que se quiere romper ahora a la vuelta de este parón, en este tercer inicio del caminar de los verdiblancos. Ya no habrá más parones de selecciones hasta marzo pero sí estarán los días de descanso para los futbolistas en Navidad. Ganarle al Girona cambiará esta línea y le daría al Betis los puntos que precisa para no perder distancia en su pelea Champions antes de afrontar un calendario complejo ante Utrecht, Sevilla, Torrent y Barcelona.