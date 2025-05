El Betis se reunirá la semana que viene con el Manchester United para negociar una nueva cesión de Antony, con opción de compra

Emisarios del Real Betis tienen previsto viajar la semana que viene a Inglaterra para reunirse con responsables deportivos del Manchester United de cara a conseguir el primer objetivo de la planificación de la temporada 2025-26: que Antony continúe cedido una ... campaña más en Heliópolis. El deseo del futbolista es el principal aval con el que cuentan los verdiblancos, que tratarán de convencer al club inglés de que ampliar el préstamo del brasileño es la mejor opción para su revalorización, que se ha visto beneficada en estos meses por su protagonismo de la mano de Manuel Pellegrini. Las partes se sentarán a negociar buscando un acuerdo clave para confeccionar el grupo que manejará el chileno el próximo curso dado que condicionará sobremanera al resto de operaciones por el importante salario de Antony y porque si no continúa, en Heliópolis han de buscar una alternativa de nivel para esa posición.

El caso es que en el Betis son ciertamente optimistas con poder conseguir que el United acceda a ampliar el préstamo de Antony aunque en unas condiciones que se plantearán desde cero y sin tener como base los términos de la cesión firmada en enero hasta este 30 de junio. Ahora la idea del Betis es que el brasileño vuelva a vestir de verdiblanco pero con cláusulas que se conviertan en opciones u obligaciones de compra en función de su rendimiento. Y es que compartir la propiedad es la mejor fórmula que pueden poner encima de la mesa los béticos para un futbolista de esa cotización y por el que pagó el United cien millones de euros hace tres temporadas cuando deslumbró en el Ajax.

El asunto es que si Antony llega cedido de nuevo al Betis ha de renovar su contrato con el United previamente dado que finaliza en 2027 o bien garantizarse el club inglés que el brasileño sea adquirido en propiedad por los verdiblancos al término de la 2025-26 y quedarse con buena parte de sus derechos. Concretar esa cifra y los términos de la operación con sus variables, escenarios de futuro y salario del futbolista es lo que han de acordar las partes en la cita que tienen en los próximos días en Mánchester.

De esta forma, en el Betis quieren que llegue Antony cedido y seguramente tratarán de vincular la compra de un porcentaje de sus derechos a la entrada del equipo de nuevo en competiciones europeas y que sea creciente en función de si es Europa League o Champions. El precio de salida que hoy en día el United marca para Antony es de 40 millones de euros y la voluntad del Betis es respetar el deseo del futbolista de seguir en Heliópolis y ofrecerle el marco adecuado para que este precio pueda crecer y salgan ganando los dos clubes así como el jugador, que pretende apurar sus opciones de ir con Brasil al Mundial de 2026. El primer paso ya lo ha dado entrando en la convocatoria de estreno de Carlo Ancelotti gracias a su excelente rendimiento cn el Betis.

Antony se ha convertido desde enero en el mejor fichaje de LaLiga en el último mercado y en un jugador que ha llamado muchísimo la atención a nivel internacional. Ha tenido llamadas de muchos clubes de Champions interesándose por sus servicios pero tiene claro el brasileño que no desea volver a Inglaterra y que apuesta por el Betis como primera opción. Si los heliopolitanos no consiguen alcanzar un acuerdo por sus servicios ya se plantearía otro escenario pero él se ha comprometido a hacer fuerza para continuar como verdiblanco, algo que ha demostrado sus palabras.

Después de disputar 26 encuentros como jugador del Betis, Antony se ha convertido en una referencia para el club heliopolitano. Ha anotado nueve goles (sólo había hecho uno en el United en la primera parte del curso) y dado cinco asistencias (cero en Inglaterra) en este tiempo. En la final de la Conference no estuvo del todo bien dado que le tapó acertadamente Cucurella. En Heliópolis consideran, en todo caso, que su falta de protagonismo en Breslavia puede venir bien para negociar dado que no eleva su cotización más aún. El paso atrás está en que el United no ganó la Europa League y se quedó fuera de competiciones europeas, principalmente la Champions, lo que hubiera relajado la necesidad económica del club de Old Trafford en este mercado.

Todos los mensajes de los responsables del Betis han ido dirigidos a mostrar optimismo sobre la posible continuidad de Antony. Recalcaron en su momento López Catalán y Alarcón que «ahora hay más opciones que cuando llegó en enero» y Haro señalaba antes de la final de la Conference en Movistar que «nos gustaría seguir contando con él, por supuesto, pero depende no sólo de nosotros, sino del Manchester. Estamos haciendo las gestiones oportunas. No es fácil porque hablamos de un jugador muy importante pero soy optimista en cuanto a que el jugador va a hacer todo lo que puede y, nosotros también, para que continúe«.

La felicidad de Antony es algo que el mismo jugador ha expresado en reiteradas ocasiones. Ha señalado que en el Betis ha recuperado su sonrisa, que es una persona diferente y que está muy agradecido a este paso que ha podido dar para llegar a un vestuario que le ha acogido tan bien. Antes del inicio de la final de la Conference se fundía en un simbólico abrazo durante 20 segundos con su compatriota Johnny Cardoso, que está en el foco del mercado del Betis. Ambos serán protagonistas en los próximos días en la actualidad verdiblanca.