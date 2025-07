El Betis reserva 5.000 entradas para los béticos que quieran acudir al amistoso contra el Málaga

El Betis contará con 5.000 entradas para sus aficionados de cara al encuentro amistoso ante el Málaga que disputará en el estadio de La Rosaleda el próximo sábado 9 de agosto en el marco del Trofeo Costa del Sol. El club verdiblanco pondrá a disposición de sus seguidores estas localidades para completar un ambiente que se espera que registre un lleno como sucederá en el duelo de la noche de este viernes en Córdoba. Concurre la especial circunstancia en Málaga de que supone este duelo ante el Betis el del regreso de futbolistas que dejaron huella en ese club como Isco y Fornals, naturales de la provincia como Junior y técnicos que fueron historia de la entidad como Manuel Pellegrini, acompañado de Rubén Cousillas y Fernando, que fue jugador malaguista y es de esa tierra.

Kike Pérez, director general malaguista; Paco Martín Aguilar, consejero consultivo de Protocolo y Relaciones Institucionales; Abdallah Ben Barek, consejero consultivo; Antonio López, consejero consultivo; y los jugadores Alfonso Herrero y David Larrubia estuvieron presentes en el acto que sirvió para dar todos los detalles sobre el XXXV Trofeo Costa del Sol.

La venta de entradas ha dado comienzo este viernes 25 de julio con preferencia para los abonados malaguistas, que podrán comprar hasta el lunes 4 de agosto, pudiendo adquirir un máximo de dos entradas -acreditando la condición de abonado de ambos asistentes-. La compra se podrá realizar en las Taquillas del estadio de La Rosaleda y online. Los precios para los abonados oscilan entre los 5 y los 15 euros.

Debido a cuestiones de capacidad, las localidades asignadas para la temporada no se podrán asegurar y habrá aforo libre salvo en la Grada de Animación y el sector visitante. El abonado puede adquirir el asiento en la zona que desee. El 30 de julio se paraliza la venta para atender a las solicitudes de cambios de sitio.

La venta de entradas en la Grada de Animación será exclusiva para abonados de esa zona. Comenzará el 28 de julio y se adquirirán exclusivamente en taquillas físicas.

Una vez que acabe el periodo de compra para abonados se abrirá la venta al público general, es decir, a partir del domingo 3 de agosto. Los precios esta vez oscilarán entre los 15 y los 70 euros.

El Real Betis Balompié se guarda 5.000 entradas para la venta a sus aficionados a un precio que aún no se ha hecho público. Kike Pérez, director general malaguista, valoraba la trascendencia y el impacto de este partido. «Estamos felices de recuperar otra vez el trofeo que es santo y seña del club. Aprovecho para darle las gracias al Real Betis Balompié por su predisposición desde el primer momento para disputar el trofeo con nosotros y darle las gracias. La verdad que va a ser un día bonito por el trofeo y por el reencuentro de ex malaguistas con La Rosaleda y La Rosaleda con los ex malaguistas. En principio no hemos pensado en ningún homenaje. Yo creo que el mayor homenaje es el cariño que le va a dar todo el público de La Rosaleda, como pudimos ver el día del Oviedo con Cazorla, que la verdad que me impactó, me gustó y dice muchísimo de la afición el no olvidarse nunca de todos los grandes futbolistas que han pasado por aquí, todo lo que han dado y devolverles parte de esa profesionalidad y devolverles el cariño que ellos han tenido al club''.

