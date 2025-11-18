El Betis repartió 2,5 millones de euros en primas en la temporada 2024-25

El Betis repartió 2,5 millones de euros en primas a su plantilla durante la temporada 2024-25. El pase a la final de la Conference League y la clasificación para la disputa de la Europa League esta campaña gracias al sexto ... puesto en LaLiga EA Sports motivaron el incremento de esta partida por parte del club dado que en la campaña 2023-24 por el concepto de primas se distribuyeron 477.904 euros entre el personal deportivo.

En concreto, el Betis destinó 2.593.871 euros en premios extraordinarios para sus futbolistas y técnicos por los logros obtenidos durante esa campaña en la que el equipo alcanzó la primera final continental de su historia, al medirse con el Chelsea en Breslavia por el título de la Conference el pasado 28 de mayo.

Estos datos se recogen en la información publicada por el Betis de cara a la junta de accionistas del próximo 16 de diciembre. Está en el apartado de gastos de personal, donde también se especifica que los sueldos y salarios en trabajadores del área deportiva alcanzan los 82.392.646 euros, tres millones menos que en la temporada anterior.

En total, entre gastos de personal deportivo y no deportivo, el Betis dedicó 97.347.367 euros la pasada campaña, algo sensiblemente inferior a la anterior, en la que fueron 101.340.746. La contención del club en los emolumentos de la primera plantilla es clave y se prevé que pueda seguir ajustándose tras la salidas reciente de futbolistas que cobraban cantidades importantes y que no ofrecían un rendimiento parejo como William Carvalho, Nabil Fekir, Borja Iglesias o Willian José.

Los ingresos por alcanzar la final de la Conference o clasificarse para la Europa League compensan estos premios que ha de repartir el club, pero se advierte claramente la diferencia para la entidad en los premios para sus futbolistas y técnicos en el caso de llegar o no a finales o de ganarse el pasaporte hacia la Conference o la Europa League. Si el grupo logra esta campaña acceder a la Champions, seguro que esta partida se mantendrá a la altura de una final europea o volverá a crecer de forma relevante teniendo en cuenta los ingresos que puede generar estar en la máxima competición continental.