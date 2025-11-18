Suscríbete a
+Palmera

El Betis repartió 2,5 millones de euros en primas en la temporada 2024-25

La cifra es cuatro veces superior a la destinada a este concepto en la 2023-24 y está motivada por la final de Conference y la clasificación a la Europa League

Las cifras del Betis para la Junta de Accionistas del 16 de diciembre

El once inicial del Betis para la final de la Conference League
El once inicial del Betis para la final de la Conference League raúl doblado
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis repartió 2,5 millones de euros en primas a su plantilla durante la temporada 2024-25. El pase a la final de la Conference League y la clasificación para la disputa de la Europa League esta campaña gracias al sexto ... puesto en LaLiga EA Sports motivaron el incremento de esta partida por parte del club dado que en la campaña 2023-24 por el concepto de primas se distribuyeron 477.904 euros entre el personal deportivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app