El Betis recurre ante la UEFA la prohibición del desplazamiento de béticos al primer partido de la Europa League

El club verdiblanco quiere que sus seguidores puedan estar en las gradas después de la sanción recibida por los incidentes en Florencia

La UEFA prohíbe el desplazamiento de béticos al primer partido como visitante en la Europa League 25-26

La afición del Betis en el Artemio Franchi en el duelo de vuelta contra la Fiorentina
La afición del Betis en el Artemio Franchi en el duelo de vuelta contra la Fiorentina reuters
Mateo González

El Real Betis ha presentado de manera formal un recurso ante la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA para tratar de evitar la sanción que le impuso este organismo por la que se sancionó al club bético ... con 30.000 euros de multa y la prohibición de venta de entradas visitantes para los seguidores béticos en el primer encuentro que tenga que jugar lejos de Sevilla en la Europa League 2025-26, cuyo sorteo de la fase de liga se celebrará el 29 de agosto, cuando ya estén conformados los bombos definitivos tras la disputa de las eliminatorias previas.

