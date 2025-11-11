Suscríbete a
El Betis ya reconoce que la obra del Nuevo Villamarín puede alargarse hasta una tercera temporada

«Dada la situación y los plazos que tenemos, es probable que esté por encima de dos temporadas», ha afirmado Federico Martínez Feria, director general, en Betis TV

Ozgur Unay, consejero del Betis, y Federico Martínez Feria, director general, en la entrevista concedida a Betis TV
Jesús Sevillano

El Real Betis ya reconoce que la obra del nuevo Benito Villamarín se alargará a más de dos temporadas, por lo tanto asume que una tercera campaña estará fuera de Heliópolis en el estadio de la Cartuja. Ozgur Unay, consejero ... del club encargado de infraestructuras, y Federico Martínez Feria, director general, han comparecido en Betis TV para informar de cómo marcha la obra de la Preferencia y posterior remodelación completa de la zona exterior y la explanada, después de que hace dos domingos, según avanzó El Español, la entidad abriera un proceso de negociación directa con varias constructoras toda vez que no se aceptaron las propuestas planteadas en el concurso para la adjudicación de las mismas.

