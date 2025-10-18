El Betis reclamó un penalti sobre Lo Celso

El Betis logró rescatar un punto en su visita al Villarreal, con un gol de Antony en el tiempo de prolongación. Reaccionar los verdiblancos tras el 2-0 del conjunto local e incluso reclamaron un posible penalti sobre Giovani Lo Celso, que sufrió ... un agarrón de Pau Navarro y una posterior entrada de Rafa Marín que Hernández Maeso, colegiado del encuentro, no entendió como punibles.

La acción fue muy protestada por el futbolista argentino, que se quedó tendido sobre el césped. También Héctor Bellerín se fue para el árbitro reclamando la acción, pero éste no cambió su decisión. Tampoco desde la sala VOR, donde se encontraba Pablo González Fuertes, avisaron a Hernández Maeso, al entenderse que la decisión correspondía al árbitro principal sobre el propio terreno de juego.

El agarrón existió e incomodó a Lo Celso, que acabó cayendo ante Rafa Marín, cuando se disponía a armar la pierna para disparar, pero la caída del argentino fue entendida como exagerada por parte del árbitro, que no cambiaría su decisión. Otra jugada polémica más para el Betis en el Estadio de la Cerámica, aunque esta vez, tras el doblete de Antony, pase más desapercibida.

Si Pellegrini no quiso valorar la acción, en sus declaraciones tras el encuentro, Pablo Fornals sí lamentó la decisión del árbitro. «Yo me creo a mi compañero, si protesta después de tener una acción de disparo es por algo. Pero ahora hay tecnologías para verlo y no lo han decidido así», aseguró el centrocampista.