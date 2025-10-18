Suscríbete a
El Betis reclamó un penalti sobre Lo Celso

El argentino sufrió un agarrón de Pau Navarro, pero Hernández Maeso no lo consideró suficiente

Villarreal - Betis: Antony premia la buena letra del Betis (2-2)

Lo Celso acaba cayendo ante Rafa Marín
Lo Celso acaba cayendo ante Rafa Marín EFE

S. S.

El Betis logró rescatar un punto en su visita al Villarreal, con un gol de Antony en el tiempo de prolongación. Reaccionar los verdiblancos tras el 2-0 del conjunto local e incluso reclamaron un posible penalti sobre Giovani Lo Celso, que sufrió ... un agarrón de Pau Navarro y una posterior entrada de Rafa Marín que Hernández Maeso, colegiado del encuentro, no entendió como punibles.

