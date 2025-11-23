El Betis reclama dos millones por Luiz Henrique

El Betis tiene una reclamación abierta por Luiz Henrique. Así se refleja en las cuentas anuales que el consejo de administración presentará a los accionistas el próximo 16 de diciembre, después de que el club verdiblanco no haya recibido los dos últimos millones ... de euros pactados cuando lo traspasó al Botafogo si el brasileño regresaba al fútbol europeo, algo que también estaba previsto que ocurriera con el Olympique de Lyon, entonces también propiedad de John Textor, como destino.

«Durante el ejercicio, se han provisionado 2.000.000 euros en concepto de litigios en curso por el cobro de un variable de un traspaso de derechos federativos que la Sociedad ha registrado en el epígrafe 'Entidades deportivas, deudores'», se lee en la página 43 de las cuentas de la entidad heliopolitana. Aunque en ese apunte no se hace mención expresa del caso Luiz Henrique, ese comentario sí se refiere a ese litigio abierto después de que el atacante fuera traspasado del Botafogo al Lyon, ambos propiedad de John Textor en ese momento dentro del conglomerado de Eagle Football Holdings, como paso intermedio para luego recalar en el Zenit.

El club verdiblanco vendió a Luiz Henrique por 16 millones de euros más cuatro en variables, dos de los cuales ya se percibieron por el rendimiento deportivo –debía disputar al menos el 50% de los partidos en los que estuviera disponible, algo que cumplió con creces–, mientras que los otros dos quedaban pendientes de ese regreso del brasileño al fútbol europeo. Finalmente, Luiz Henrique fue traspasado el pasado mes de enero al Zenit, que pagó 33 millones de euros, aunque la operación se realizó desde el Lyon, que necesitaba cuadrar sus números ante una delicada situación económica que acabó con la salida de Textor de la entidad francesa el pasado verano.

El Betis, que no ha recibido esos dos millones de euros pactados en su momento, ya ha iniciado las gestiones pertinentes para cobrarlas, e incluso acudirá a la FIFA para reclamarla si el asunto sigue sin solucionarse. De esta forma, el Betis, que en su momento pagó siete millones de euros por el 85% del pase de Luiz Henrique –más otros seis en variables que en su mayor parte no se cumplieron– acabará recibiendo 20 millones de euros por la venta del brasileño.