El Betis reclama dos millones por Luiz Henrique

El club verdiblanco no ha recibido el pago de la última variable que pactó en su momento cuando traspasó al brasileño al Botafogo

Samuel Silva

El Betis tiene una reclamación abierta por Luiz Henrique. Así se refleja en las cuentas anuales que el consejo de administración presentará a los accionistas el próximo 16 de diciembre, después de que el club verdiblanco no haya recibido los dos últimos millones ... de euros pactados cuando lo traspasó al Botafogo si el brasileño regresaba al fútbol europeo, algo que también estaba previsto que ocurriera con el Olympique de Lyon, entonces también propiedad de John Textor, como destino.

