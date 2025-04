El Betis quiere ser el equipo en mejor estado forma de Europa

El Betis es un cohete pero su mecha no se encendió en el derbi, sino mucho antes de ese excelente triunfo brindado ante el Sevilla (2-1), y eso es algo que todo el mundo sabe. Porque los verdiblancos siguen haciendo uso predominante de ... su fortaleza competitiva en un tramo a todas luces determinante como es el que se viene viviendo, con ese horizonte europeo tan ambicioso como es el de los cuartos de final de la Conference ante el Jagiellonia, con esa ida a disputar en Sevilla el 10 de abril. Desde aquel mágico 16 de febrero, que fue cuando los verdiblancos endosaron esa goleada a la Real Sociedad (3-0), no ha habido equipo en LaLiga EA Sports capaz de doblegar o rascarle un punto doméstico siquiera a los intratables hombres de Pellegrini, que tienen en su mano la posibilidad de seguir firmando historia sobre su propia historia tras lograr en el Benito Villamarín la sexta victoria consecutiva. Ahora huelen la séptima. Sin ir más lejos, con motivo de la 30ª jornada del campeonato, el conjunto verdiblanco se medirá este sábado en Montjuic al Barcelona, líder de Primera, que tiene no se ignoran esos cuartos de Champions el miércoles ante el Borussia Dortmund. Sabe de la dificultad que entraña el Betis un reto así pero lo cierto es que en Heliópolis no hay intención de echar el freno: tan sólo dos equipos de las cinco mejores ligas europeas desde mediados del segundo mes pisan el acelerador como los verdiblancos, dado que tanto el propio cuadro azulgrana como la Roma son los tres clubes junto al Betis en mejor estado de forma en cada una de sus ligas, con 18 puntos de esos 18 posibles conseguidos.

Una triple corona con la que los verdiblancos se sienten extremadamente motivados con la idea de poder llevarla ellos solos, responsabilidad que podría recibir este mismo fin de semana en caso de que conquiste la Ciudad Condal. Tienen como decimos en su mano la posibilidad de derrotar al Barcelona de Hansi Flick, mientras que el cuadro italiano se verá las caras con la Juventus en un duelo de quinto, que es la Vecchia Signora, ante el sexto, que son los de Ranieri, tal y como recogen datos de Transfermarkt. Más allá de lo anecdótico que pueda resultar esta clasificación irreal, lo que sí se pone de manifiesto es la brillante capacidad de los verdiblancos a la hora de enlazar esas seis victorias consecutivas en LaLiga, algo que tan sólo consiguió en tres ocasiones a lo largo de su historia, que fue la 1934-35, contando el final de la temporada anterior; la segunda, que llegó en el curso 1959-60; y ya en la 2017-18 de la mano de Quique Setién. Con lo que al Betis de Pellegrini se le abre una vía completamente inexplorada en la que podría seguir descubriendo un nuevo capítulo en cuanto a su rendimiento deportivo teniendo en cuenta que viene peleando seriamente por los puestos de Champions manteniendo el pulso con un Villarreal al que aún le falta un encuentro por disputar. No en vano, y pese a que Pellegrini es quien personifica la estabilidad deportiva de un grupo que igual que en las malas repartía todas las responsabilidades entre varios nombres y apellidos, ve ahora cómo ese éxito redunda en justa proporción en quienes conforman íntegramente la comisión deportiva del club, y de ahí hacia todos los estamentos de la entidad. Todos ganaron el derbi. El beticismo aplaude estos días la gestión deportiva de quienes conforman el núcleo duro del Betis, y en él con su plantilla y su entrenador, a la hora de añadirle nuevos récords conseguidos por éste último, cuyo merecimiento está fuera de todo lugar. Sin ir más lejos, Pellegrini se convirtió tras el pasado duelo frente al Sevilla de García Pimienta en el técnico bético que ha dirigido más derbis en toda su historia, con once en su haber; uno por encima de Serra Ferrer. Al fin encontró el camino del triunfo en el torneo de la regularidad. Pellegrini celebra el triunfo fraguado ante el Sevilla en el derbi sevillano EFE / Julio Muñoz La victoria número 117, al caer Las cifras no sólo se quedan ahí en las ya conseguidas, si no que también hay que prestar atención a las que Pellegrini tiene a mano para batir, dado que en el momento en que consiga su próximo triunfo, ya sea ante el Barcelona o el Jagiellonia, el chileno será el preparador que más encuentros haya ganado con el Betis en toda su historia, con 117 victorias, una más de los que presume hoy por hoy precisamente Serra Ferrer, que era quien mandaba en esta cuestión. Presumiblemente lo hará con la necesidad de haber dirigido menos partidos respecto al balear, toda una referencia en la dirección técnica heliopolitana en tiempos pasados. Ya batió precisamente Pellegrini a Serra en una estadística similar que constituía un nuevo hito en el historial de los banquillos en el Betis, porque ya ocupaba la punta de partidos ganados en lo que atañe a Primera. Así que son muchos los alicientes los que se le presentan a un Betis que en materia de estadísticas sigue demostrando que tiene mucho potencial por descubrir, y sobre todo sigue inmerso plenamente a la hora de gestionar cualquier posible exceso de motivación adherido al gran estado de forma que hace del equipo uno extraordinariamente competitivo. Deberá competir sin Isco, eso sí, un Betis que ha preferido no cursar alegaciones tras su quinta amarilla con el fin de que el mediapunta malagueño pueda descansar plenamente tras el golpe recibido ante el Leganés que tan sólo le permitió entrenarse «un día y medio», en palabras del propio centrocampista, para preparar el derbi. Ayer también se mantuvo al margen del grupo, así que descanso asegurado y ciclo de amarillas cerrado para llegar fresco a los objetivos futuros, así que en Montjuic deberá ganar peso la figura de Lo Celso y ya se verá si Carvalho podrá ganar con este espacio un peso mayor de cara a que el medio portugués siga completando su proceso de recuperación con el fin de regresar al mejor nivel.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión