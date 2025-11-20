Suscríbete a
El Betis y el problema de los goles encajados en las segundas jugadas

Cinco de los trece tantos recibidos por los verdiblancos en LaLiga llegaron tras despejes defensivos en acciones a balón parado; el cuerpo técnico trabaja para corregirlo

Las cinco jugadas de los goles encajados por el Betis en LaLiga tras rechaces de acciones a balón parado
Mateo González

El Betis tiene un problema a la hora de defender las segundas jugadas en las acciones a balón parado esta temporada. Cinco de los trece goles encajados por los verdiblancos en LaLiga han llegado tras rechaces de balones colgados al área desde córners, ... faltas laterales o saques de banda. Despejes mal orientados que cayeron a los pies de rivales para optar a una nueva acción de ataque que resolvieron con tantos a su favor. Un asunto que fue detectado por parte del cuerpo técnico de Manuel Pellegrini pero que a pesar de trabajar en ello ha sido recurrente, con lo que se analizan nuevas formas de frenar esta sangría con cambios de posición y también con la obligación de elevar la atención por parte de los futbolistas que están en la frontal o en el segundo palo.

