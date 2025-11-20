El Betis y el problema de los goles encajados en las segundas jugadas

El Betis tiene un problema a la hora de defender las segundas jugadas en las acciones a balón parado esta temporada. Cinco de los trece goles encajados por los verdiblancos en LaLiga han llegado tras rechaces de balones colgados al área desde córners, ... faltas laterales o saques de banda. Despejes mal orientados que cayeron a los pies de rivales para optar a una nueva acción de ataque que resolvieron con tantos a su favor. Un asunto que fue detectado por parte del cuerpo técnico de Manuel Pellegrini pero que a pesar de trabajar en ello ha sido recurrente, con lo que se analizan nuevas formas de frenar esta sangría con cambios de posición y también con la obligación de elevar la atención por parte de los futbolistas que están en la frontal o en el segundo palo.

Con las mismas características ha recibido gol el Betis ante el Celta, Athletic, Espanyol, Atlético y Valencia. Acciones en las que el rival cuelga un balón al área y es despejado de primeras por el portero o los defensores béticos pero acaba en los pies de un oponente, que dispara a portería y genera una nueva ocasión que esta vez sí acaba en gol. El Betis defiende estas jugadas prácticamente de la misma forma que en los últimos años, agrupando una línea en zona en el área pequeña para proteger al portero con cuatro futbolistas y luego otros cuatro moviéndose para tomar marcas fuera de la misma, más dos en la frontal que han de estar pendientes de este tipo de rechaces o de salir al contragolpe. Éstos suelen ser jugadores de menor estatura, habitualmente atacantes o al menos más rápidos ya sea para anticiparse o bien para empezar a correr por si se puede aprovechar para hacer daño al rival. Es el caso de Antony, Riquelme, Aitor o Lo Celso, entre otros.

Un sistema que ahora invita a una reflexión al cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, quien sobre todo le está pidiendo más que intensidad, un grado mayor de atención a este tipo de jugadores que se quedan en las inmediaciones del área, ya que son ellos los que deben activarse primero para robar o al menos taponar los intentos de los rivales del Betis. Y, además, teniendo en cuenta que el propio Betis también aprovecha estas jugadas en fase ofensiva. En ese punto de concentración ha insistido el entrenador del Betis, quien está satisfecho en el resto de tareas defensivas, pues su equipo lleva un número de goles encajados de los que permite pelear por la zona Champions durante el torneo, pero la mejora siempre es bienvenida. Son esos pequeños detalles los que siempre cuida el entrenador y le enfadan cuando se repiten con asiduidad. Además, cabe recordar que en sólo uno de estos cinco partidos en los que encajó goles de esta forma pudo ganar (remontando ante el Espanyol). Primera estación, este domingo en la Cartuja frente al Girona.

En el Betis - Athletic que se jugó unos días después la jugada a analizar llegó después de una falta lateral colgada sobre la frontal del área bética en la que Altimira saltó con Iñaki Williams. Fue una mezcla entre despeje y prolongación, con lo que el balón llegó al segundo palo, donde estaba Yuri bastante abierto mientras Pablo García se había cerrado para tener cerca a Vivian. El centro fuerte del lateral zurdo lo intentó despejar Bartra en el área pequeña con la mala fortuna de que fue hacia su portería y batió a Valles para el 0-1.

Contra el Espanyol ocurrió que un saque de esquina en el minuto 16 fue lanzado hacia la nube de jugadores en el área pequeña, donde Natan procedió a despejar de puños con oposición en el primer palo. El balón se trasladó hacia la parte izquierda de la frontal, según la defensa verdiblanca, donde Lo Celso saltó de cabeza con Dolan recibiendo falta que no fue pitada. La pelota fue ahora al borde del área pero en una zona más centrada y ahí la tomó Pol Lozano para poner la volea imposible para el meta verdiblanco y anotar el 1-0 en Cornellá.

En los primeros minutos del Betis - Atlético el equipo visitante tenía un saque de banda cerca del córner derecho de la defensa verdiblanca. El balón voló en largo hacia el área, donde Amrabat despejó impreciso de primeras, disparó Koke entreando en el área, la pelota cayó hacia Bellerín, quien despejó pero la pelota dio en la espalda del centrocampista atlético para ir hacia la frontal, donde la enganchó Gio Simeone que estaba libre de marca con Abde llegando más tarde y Ricardo pendiente de Julián. Era el 0-1.

Y la más reciente fue en el Valencia - Betis previo al parón liguero, cuando en el minuto 82 se lanzó un córner a favor de los locales que llegó al área pequeña, donde Bartra despejó con dirección a la frontal. Allí esperaba Rioja, con Antony perdiendo la pugna con el valencianista, que supo parar la pelota y colocarla donde Valles no podía llegar tapado entre tantos jugadores por delante.

Cinco goles encajados en acciones parecidas que invitan a una reflexión más profunda por parte de los responsables del laboratorio bético para evitar que se convierta en una vulnerabilidad recurrente. Son cinco tantos de trece en LaLiga. Los ocho restantes fueron en jugada (Elche, Levante, Athletic, Villarreal y Atlético) o en errores en la salida desde atrás (ante el Levante y la Real Sociedad).

En cuanto a los tres goles recibidos por el Betis en el resto de competiciones, dos en la Europa League ante el Nottingham Forest y el que marcó el Palma del Río en la Copa del Rey, sólo uno de ellos llegó por jugada a balón parado. Fue el anotado por Igor Jesús para el 0-2 ante el equipo inglés en la Cartuja. Pero esa jugada fue de lanzamiento de saque de esquina y remate directo del delantero brasileño, sin rechaces.