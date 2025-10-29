El Betis pone a Sevilla a la vanguardia de la infraestructura para el seguimiento de satélites

Suscríbete a
El club bético, a través de la Fundación Real Betis Balompié y su plataforma'Forever Green', se une a GMV para reforzar la vigilancia y seguridad del entorno espacial europeo

Hasta ahora, sólo Madrid, Barcelona y Valladolid contaban con esta estación de vigilancia satelital, una antena que se ha instalado en la ciudad deportiva Rafael Gordillo

Ángel Haro, junto a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; Miguel Ángel Molina, presidente del consejo de espacio de GMV; Nicolás Martín, director de Usuarios, Servicios y Aplicaciones de la Agencia Espacial Española (AEE); y Rafael Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié Víctor Rodríguez / ABC
Jesús Sevillano

La plataforma de sostenibilidad del Real Betis Balompié, Forever Green, y la multinacional tecnológica GMV han inaugurado este miércoles en la ciudad deportiva Rafael Gordillo, en Entrenúcleos (Dos Hermanas) una estación de vigilancia, seguimiento y previsión de colisiones de satélites, desarrollada ... por dicha empresa, que proporcionará datos clave para el sistema europeo de monitorización del entorno espacial. La instalación de esta infraestructura es el resultado de una colaboración pionera que une el liderazgo tecnológico de GMV con la capacidad de sensibilización y acción medioambiental de Forever Green, con un objetivo común: promover un uso responsable del espacio y del planeta.

