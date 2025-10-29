El Betis pone a Sevilla a la vanguardia de la infraestructura para el seguimiento de satélites

La plataforma de sostenibilidad del Real Betis Balompié, Forever Green, y la multinacional tecnológica GMV han inaugurado este miércoles en la ciudad deportiva Rafael Gordillo, en Entrenúcleos (Dos Hermanas) una estación de vigilancia, seguimiento y previsión de colisiones de satélites, desarrollada ... por dicha empresa, que proporcionará datos clave para el sistema europeo de monitorización del entorno espacial. La instalación de esta infraestructura es el resultado de una colaboración pionera que une el liderazgo tecnológico de GMV con la capacidad de sensibilización y acción medioambiental de Forever Green, con un objetivo común: promover un uso responsable del espacio y del planeta.

Tras la bienvenida y presentación inicial de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, tomó la palabra Rafael Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, que advirtió que «esta antena es un símbolo de innovación, compromiso con el planeta y un paso más en la estrategia del club por aportar y avanzar juntos hacia un futuro más sostenible. Desde la movilidad o el reciclaje hasta la eficiencia energética, queremos que el Real Betis se consolide con su esfuerzo continuo como un referente internacional en sostenibilidad deportiva y hoy damos un paso más, llevando ese compromiso a una alianza que va más allá de la Tierra».

Muela, además, recordó que «tal día como hace cinco años lanzamos la plataforma Forever Green, que busca ser un altavoz de todas las organizaciones y la ciudadanía para inspirar a través de la acción la necesidad de que todos nos movilicemos por nuestra casa común, que es el planeta. Nos debemos para hacer felices a los béticos y con ellos contamos también para estos retos que tenemos de cara a la sociedad. Todo, desde una perspectiva de hacer un club sostenible. Todo esto no sirve si no hacemos los deberes en casa. Es muy importante los proyectos que hacemos a nivel europeo. Y estamos en diversos marcos internacionales. A nivel de comunicación hicimos la camiseta a partir de algas que llegó a muchos rincones del mundo. Nos hizo darnos cuenta que el cambio climático tiene impacto en las personas, el turismo y por supuesto, en la pesca, lo que se tradujo en la campaña 'Sin azul no hay verde'.»

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el ámbito espacial, GMV desempeña un papel clave en los sistemas europeos de Conciencia Situacional Espacial (SSA) y de Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST), esenciales para garantizar la seguridad y del entorno orbital. Estas capacidades, que permiten detectar y catalogar objetos en órbita y prevenir riesgos de colisión, son la base de la tecnología empleada en el sistema Focusear. En este contexto, GMV buscaba en el sur de España un emplazamiento seguro y estable, con buena visibilidad del cielo, conectividad eléctrica y accesibilidad, que permitiera acoger una antena para sus actividades de monitorización de la basura espacial. La compañía, que cuenta con una delegación en Sevilla desde 2005, ha participado activamente en diversos proyectos vinculados al sector espacial y tecnológico andaluz. En el Real Betis y en su plataforma Forever Green, GMV encontró el socio ideal para unir tecnología, sostenibilidad y divulgación social.

Haro, Catalina García, Miguel Ángel Molina, Nicolás Martín y Rafael Muela posan delante de la antena de vigilancia satelital

Miguel Ángel Molina, presidente del Consejo de Espacio de GMV, «la basura espacial representa uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad en el entorno orbital de nuestro planeta. La instalación de esta nueva infraestructura refuerza el compromiso de GMV con la sostenibilidad del espacio y con la seguridad de las operaciones en órbita, elementos esenciales para garantizar la continuidad de servicios críticos como las comunicaciones, la navegación o la meteorología. El Real Betis, por su parte, ha demostrado de forma constante su compromiso con la sostenibilidad a través de numerosos proyectos y actividades en la Tierra. Gracias a esta colaboración, su conciencia medioambiental trasciende ahora los límites del planeta y se extiende también al espacio. ¿Qué representa la antena? Desde que se lanzó el Sputnik no se ha parado de lanzar cosas al espacio. Y hoy tenemos un problema importante. La población de satélites no para de crecer. Hay 50.000 objetos en el espacio que son peligrosos, que si chocan con elementos vivos, hay multitud de objetos. El espacio es muy importante. La antena corresponde a un sistema que llamamos de radiofrecuencia pasiva. Ese sistema observa continuamente el espacio y detecta cualquier radiofrecuencia que viene del espacio. Vamos a determinar con precisión dónde están todos esos objetos que están en el espacio».

«Esta antena es un símbolo de innovación, compromiso con el planeta y un paso más hacia un futuro más sostenible» Rafael Muela Gerente de la Fundación Real Betis Balompié

Por su parte, Nicolás Martín, director de Usuarios, Servicios y Aplicaciones de la Agencia Espacial Española (AEE), destacó que «la elección de Sevilla para esta infraestructura no es casual. Como sede de la Agencia Espacial Española, la ciudad se sitúa en el epicentro del desarrollo espacial nacional. Este proyecto refuerza ese liderazgo, aportando tecnología tangible y conectando el mundo del deporte con el futuro del espacio».

En el cierre del acto, Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, subrayó el valor de la iniciativa para la región, «ya que esta colaboración es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica y la sostenibilidad pueden ir de la mano» y subrayó que «Andalucía es un referente en el impulso de proyectos que combinan el progreso científico con la protección del medio ambiente. Agradecer al Betis porque sois espejo, ventana, para muchos aficionados porque les ponéis por delante el planeta Tierra, que se puede contribuir de manera individual. Que lo diga yo, vale, que lo diga la Agencia, vale, pero que lo diga el Betis... (risas). Reducís la huella de carbono, sois un club sostenible, las campañas de concienciación de uso del patinete, de la bicicleta... Lo estáis haciendo fenomenal, ya lo dijimos cuando presentó el club la camiseta de algas, también estáis planificando la monitorización perfecta de los residuos para que eviten colisionar con los satélites. El Betis ha puesto en el centro esa sostenibilidad. Sois ejemplo y siempre le digo al Sevilla que os copien, que lo hacéis muy bien y que incluso esos partidos sostenibles los ganáis...(risas)».

Detalles de la antena

La antena inaugurada se integra en la red nacional de estaciones Focusear de GMV, con antenas ya operativas en Madrid, Valladolid y Barcelona. Gracias a esta tecnología, millones de personas en todo el mundo pueden disfrutar de retransmisiones deportivas y servicios de comunicaciones seguras y sin interrupciones, basados en sistemas satelitales más protegidos y sostenibles. La infraestructura instalada en la ciudad deportiva Rafael Gordillo es una parabólica pasiva de 2,7 metros de diámetro, diseñada para recibir las señales emitidas por los satélites sin generar emisiones ni interferencias electromagnéticas, garantizando un funcionamiento completamente seguro.

El sistema Focusear, desarrollado íntegramente por GMV, permite el seguimiento automatizado de todos los satélites que emiten en Europa desde la órbita geoestacionaria (a unos 36.000 km de la Tierra), en banda Ku, la misma que se utiliza para la televisión satelital y las comunicaciones. Sus datos alimentan tanto los sistemas europeos de vigilancia espacial como a los propios operadores de satélite.

GMV trabaja en la ampliación del sistema, que próximamente prestará servicio a otras longitudes de la órbita geoestacionaria y a satélites de órbita baja (LEO), utilizadas en observación terrestre o comunicaciones, entre otras aplicaciones. Sevilla se suma así a la red de GMV y contará con cuatro estaciones activas en España (Sevilla, Barcelona, Madrid y Valladolid), operativas las 24 horas del día, los siete días a la semana.