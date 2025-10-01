El Betis pone rumbo hacia Bulgaria

Marc Roca, en el aeropuerto de San Pablo antes de partir con la expedición del Betis

El Real Betis partió este mediodía con destino a Varna, en Bulgaria, para disputar este jueves en Razgrad el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League ante el Ludogorets a partir de las 18.45. El conjunto adiestrado por Manuel Pellegrini se desplaza en un vuelo chárter desde el aeropuerto de San Pablo que tardará unas cuatro horas en llegar a su destino y posteriormente completarán el trayecto en carretera hasta la ciudad en la que se jugará el encuentro, a dos horas más de camino, con lo que llegarán al hotel de concentración a última hora de este miércoles.

La expedición verdiblanca se encuentra encabezada por el presidente, Ángel Haro, y varios miembros del consejo, así como Manu Fajardo, Rafael Gordillo, Joaquín Sánchez y Álvaro Ladrón de Guevara.

La lista de convocados de jugadores del Real Betis para medirse al Ludogorets es la siguiente: Álvaro Valles, Pau López, Adrián, Bellerín, Ortiz, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Amrabat, Altimira, Marc Roca, Fornals, Antony, Riquelme, Lo Celso, Chimy Ávila, Abde, Bakambu y Cucho Hernández.

El choque se jugará en el Ludogorets Arena, con una capacidad para 11.000 espectadores, y será arbitrado por el austriaco Julian Weinberger.