Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Andalucía hará rebajas fiscales a todos los que tengan hijos

El Betis pone rumbo hacia Bulgaria

Ángel Haro, presidente, verdiblanco encabeza la expedición con 21 futbolistas

Dónde ver Ludogorets - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Marc Roca, en el aeropuerto de San Pablo antes de partir con la expedición del Betis víctor rodríguez
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Betis partió este mediodía con destino a Varna, en Bulgaria, para disputar este jueves en Razgrad el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League ante el Ludogorets a partir de las 18.45. El conjunto adiestrado por Manuel Pellegrini se desplaza en un vuelo chárter desde el aeropuerto de San Pablo que tardará unas cuatro horas en llegar a su destino y posteriormente completarán el trayecto en carretera hasta la ciudad en la que se jugará el encuentro, a dos horas más de camino, con lo que llegarán al hotel de concentración a última hora de este miércoles.

La expedición verdiblanca se encuentra encabezada por el presidente, Ángel Haro, y varios miembros del consejo, así como Manu Fajardo, Rafael Gordillo, Joaquín Sánchez y Álvaro Ladrón de Guevara.

La lista de convocados de jugadores del Real Betis para medirse al Ludogorets es la siguiente: Álvaro Valles, Pau López, Adrián, Bellerín, Ortiz, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Amrabat, Altimira, Marc Roca, Fornals, Antony, Riquelme, Lo Celso, Chimy Ávila, Abde, Bakambu y Cucho Hernández.

El choque se jugará en el Ludogorets Arena, con una capacidad para 11.000 espectadores, y será arbitrado por el austriaco Julian Weinberger.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app