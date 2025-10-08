El Betis le planteará a Pablo García la renovación como jugador del primer equipo

El Betis tiene entre sus tareas pendientes en la planificación de la temporada la renovación del contrato de Pablo García. La irrupción del canterano con el primer equipo y en el Mundial sub 20 -de nuevo fue decisivo con un gol para derrotar ... a Ucrania y meter a la Selección en los cuartos de final del torneo- le ha puesto en el escaparate y en las webs especializadas (última actualización de Transfermarkt) ya se indica que su valor de mercado ha subido a los diez millones de euros. Tienen experiencia reciente en Heliópolis con el crecimiento en la cotización de los jóvenes futbolistas que salen de sus escalafones inferiores como Jesús Rodríguez o Assane, que con poca exposición ya alcanzaron cifras importantes, y se quieren anticipar ante la pujanza de este delantero o extremo diestro que está sobresaliendo por su calidad, entrega y capacidad goleadora. No es la única revisión contractual que el Betis quiere realizar en este tiempo dado que ya se inició el diálogo con Isco en verano para variar al alza sus condiciones y se está pendiente de continuar esta vía en las próximas semanas. Cabe recordar que Pablo García fue renovado por el Betis hace menos de un año, en diciembre de 2024 aunque anunciado a finales de enero, hasta 2029 con una cláusula de rescisión fijada en 30 millones de euros.

Ahora el Betis quiere incrementar ese precio por un jugador que no para de crecer y que viendo cómo se las gasta el zoco futbolístico si tiene continuidad puede dejar atrás esa cifra en poco tiempo. La idea verdiblanca es consolidar la situación de Pablo García en el primer equipo, dado que ya se ha decidido que no va a alternar con el filial y que estará ya siempre en la dinámica de Manuel Pellegrini al igual que Ángel Ortiz, y actualizar al alza su salario también de forma progresiva y con metas deportivas al alcance en los próximos cursos, así como ampliar el horizonte temporal más allá de 2029. En todo caso, eso no tiene por qué llevar aparejado un dorsal entre los 25 jugadores inscritos en LaLiga, sino que el joven valor puede seguir actuando con el número 52 para permitir que el club tenga más facilidades a la hora de inscribir a otros futbolistas si lo precisa, como ya sucedió en años anteriores con Rodri o Miranda.

Lo que tiene claro el entorno del futbolista de 19 años criado en el Parque Alcosa es que su idea es seguir en el Betis y no atiende a otros clubes. Ya el pasado mes de diciembre firmó su continuidad a pesar de que acababa el vínculo en junio y tenía propuestas interesantes para marcharse a coste cero, pero la meta de Pablo García es triunfar en el equipo en el que se ha formado y del que es hincha indiscutible. Además, ahora con su presencia en el primer equipo jugando varios partidos en el arranque de temporada y su protagonismo en el Mundial sub 20, ha crecido su cotización y otros equipos han querido llamar a su puerta para sondearle pero tanto el jugador como el Betis tienen claro que es intransferible y que quieren compartir el futuro juntos.

Pablo García ha disputado esta temporada con los mayores 179 minutos en los cinco primeros encuentros de LaLiga, siendo titular ante el Athletic y con minutos muy buenos contra Alavés, Celta y Real Sociedad, cuando estuvo muy cerca de marcar su primer tanto oficial como verdiblanco. La pasada campaña había jugado con los mayores un total de 51 minutos distribuidos en tres partidos de LaLiga y dos de la Conference. También estuvo citado para la final de Breslavia, aunque no fue alineado. Ahora, cuando regrese de su participación con España en el Mundial sub 20 de Chile tendrá que competir por el puesto con Antony pero en la rotación de Pellegrini caben todos y el chileno ha demostrado que considera al canterano por delante de Chimy Ávila, por ejemplo.

Uno más del primer equipo del Betis

La personalidad de Pablo García le ha abierto también un sitio en el plantel de los profesionales dado que ha demostrado que no tiene reparos a participar en la dinámica de la élite y además ha despertado el cariño de los más veteranos por su desparpajo, algo que se evidenció al término del choque ante la Real Sociedad cuando jugadores como Bartra o Abde fueron a bromear con él tras verle afectado por fallar la ocasión clara de los últimos minutos.

El canterano no tuvo apenas descanso en verano dado que alzó la Copa de Campeones juvenil con el División de Honor, jugó el Europeo sub 19 llegando a la final con España y pocos días después se puso a las órdenes de Pellegrini en la pretemporada hasta iniciar el curso como uno más del plantel. Su juventud hace que pueda estar en buena línea física durante una temporada que se antoja muy larga para él y 2025 quedará para siempre en su memoria al ser un año en el que ha llegado a jugar en el primer del Betis, el Betis Deportivo, Betis juvenil y selección española sub 19, sub 20 y sub 21.

El recuerdo de la cotización de Assane (vendido por 11,5 millones al Como) y de Jesús Rodríguez (22,5 al mismo equipo italiano) está presente en la consideración del presente y el futuro de Pablo García teniendo en cuenta el valor al alza de los jugadores jóvenes en general y de la cantera del Betis en particular. Esa apuesta por los escalafones inferiores es clave en la planificación del Betis con la nueva ciudad deportiva y los éxitos que se prevén con el buen rendimiento de los futbolistas que se forman entre Los Bermejales y Entrenúcleos. Ahora es Pablo García la punta de lanza de la generación que tiene que romper en el primer equipo y esta voluntad del Betis de atar al futbolista evidencia su incremento de valor en el mercado y su ascendente protagonismo en un primer equipo en el que Pellegrini tiene muy en cuenta sus prestaciones: «Es un futbolista con un futuro importante para el Betis».