El Betis le planteará a Pablo García la renovación como jugador del primer equipo

El club verdiblanco quiere atar de nuevo al canterano ante su progresión actual y elevar su cláusula de rescisión

Pablo García, celebrando en Florencia el pase del Betis a la final de la Conference
Pablo García, celebrando en Florencia el pase del Betis a la final de la Conference
Mateo González

El Betis tiene entre sus tareas pendientes en la planificación de la temporada la renovación del contrato de Pablo García. La irrupción del canterano con el primer equipo y en el Mundial sub 20 -de nuevo fue decisivo con un gol para derrotar ... a Ucrania y meter a la Selección en los cuartos de final del torneo- le ha puesto en el escaparate y en las webs especializadas (última actualización de Transfermarkt) ya se indica que su valor de mercado ha subido a los diez millones de euros. Tienen experiencia reciente en Heliópolis con el crecimiento en la cotización de los jóvenes futbolistas que salen de sus escalafones inferiores como Jesús Rodríguez o Assane, que con poca exposición ya alcanzaron cifras importantes, y se quieren anticipar ante la pujanza de este delantero o extremo diestro que está sobresaliendo por su calidad, entrega y capacidad goleadora. No es la única revisión contractual que el Betis quiere realizar en este tiempo dado que ya se inició el diálogo con Isco en verano para variar al alza sus condiciones y se está pendiente de continuar esta vía en las próximas semanas. Cabe recordar que Pablo García fue renovado por el Betis hace menos de un año, en diciembre de 2024 aunque anunciado a finales de enero, hasta 2029 con una cláusula de rescisión fijada en 30 millones de euros.

