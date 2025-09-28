Suscríbete a
Betis - Osasuna, las notas de los jugadores: ¡Y portería a cero!

Triunfo plácido de los de Pellegrini, que celebraba hito histórico además

Valentín protege ante Budimir durante el Betis - Osasuna
Valentín protege ante Budimir durante el Betis - Osasuna
El regalo de la plantilla del Betis a Pellegrini por su hito histórico fue ganar con tranquilidad. Un 2-0 sereno, relajado, controlado, bien hilado y con Fornals como líder. Y encima con portería a cero. Lo que más le gusta al chileno. Y la ... Cartuja coreando el nombre de todos, bailando y yéndose rapidito, que hay que salir hacia casa a dormir que mañana hay trabajo y en esta ratonera se sabe cuándo se entra pero no cuándo se sale. Pero ya va consiguiendo el Betis que este recinto sea su casa y así lo siente y lo hace notar a los rivales. 2-0 y a dormir.

