Betis - Osasuna, las notas de los jugadores: ¡Y portería a cero!

El regalo de la plantilla del Betis a Pellegrini por su hito histórico fue ganar con tranquilidad. Un 2-0 sereno, relajado, controlado, bien hilado y con Fornals como líder. Y encima con portería a cero. Lo que más le gusta al chileno. Y la ... Cartuja coreando el nombre de todos, bailando y yéndose rapidito, que hay que salir hacia casa a dormir que mañana hay trabajo y en esta ratonera se sabe cuándo se entra pero no cuándo se sale. Pero ya va consiguiendo el Betis que este recinto sea su casa y así lo siente y lo hace notar a los rivales. 2-0 y a dormir.

Así jugaron los futbolistas del Betis PAU LÓPEZ APROBADO Una buena parada en la segunda mitad que levantó a la gente a su favor después de tener que escuchar pitos por su juego con los pies y de mostrar más nervios que un testigo falso. BELLERÍN BIEN Está en uno de sus mejores momentos de siempre. Ágil, rápido y con el brazalete. Y la gente se lo reconoce. Es el Bellerín de la Copa. NATAN NOTABLE Qué fuerza tiene y cómo lo demuestra. Es el matón de la clase cuando se pone intenso con los rivales, que se ponen nerviosos y entregan la bandera blanca de la pelota. VALENTÍN GÓMEZ BIEN Resolutivo. Se complica cero. Despeja, despeja, despeja. Sería un buen matemático con tanto despejar hasta ecuaciones. Y con Budimir y Raúl no lo tenía fácil, pues ahí estuvo. Crece. RICARDO BIEN Lo mejor que tiene es que lo hace todo más fácil que Junior. Se mete en pocos charcos, se la da al que viste igual y sube cuando debe. Inteligente por veterano y eso tiene valor. AMRABAT BIEN Le da muchísimo a este equipo, que puede asentarse en su solidez. Es un cojín muy cómodo para que los demás puedan soltarse. Hace la raya de forma espectacular. MARC ROCA BIEN Necesitaba estos minutos y esta titularidad. Un poco desapercibido al inicio pero más fuerte que el vinagre luego en la medular. Ovacionado. ANTONY BIEN Acelerado muchas veces pero es que en sus botas siempre hay peligro. Y una cosa más, está dispuesto siempre para jugar e intervenir. Y eso la gente lo agradece. FORNALS SOBRESALIENTE El equipo baila a su ritmo. Qué capacidad física, qué movilidad, qué liderazgo. Lo hace todo bien el chaval. Arriba, abajo, al centro y para dentro. Sus compañeros lo agradecen. ABDE NOTABLE Siempre está cerca del gol y el que tuvo era como para fallarlo, vamos. Ya estaba bien de postes. Abrió el marcador y tuvo tiempo hasta para descansar. CUCHO HERNÁNDEZ NOTABLE Otro gol marca de la casa. De esos de palo de golf. Marca y no para de marcar y para eso está. Y genera peligro. El colombiano cumple con creces. AITOR BIEN Supo interpretar lo que hacía falta en esa banda izquierda, ayudando a Ricardo y yendo arriba con conocimiento. Su polivalencia es clave. ALTIMIRA BIEN Necesita recuperar la confianza que tenía cuando era indiscutible en la medular. Ahora va arañando minutos. ORTIZ APROBADO Poco tiempo para sobresalir. RIQUELME APROBADO Por dentro se le ve más cómodo. PELLEGRINI NOTABLE Con la portería a cero y la tranquilidad de principio a fin da gusto celebrar una cifra histórica como la que ha conseguido. Estabilidad y triunfos, buen resumen de su trayectoria. Así jugaron los futbolistas del Betis ante Osasuna.

