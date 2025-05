Betis - Osasuna, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

En pleno y justificado estado de euforia tras clasificarse por primera vez en su historia para una final continental, la de la Conference League tras batir a la Fiorentina en semifinales, el Real Betis tiene que hacer el esfuerzo de aparcar la competición europea hasta el 28 de mayo para centrarse en los cuatro partidos que le restan de LaLiga. Este domingo, en encuentro correspondiente a la 35ª jornada, recibirá al Osasuna en el Benito Villamarín, que se llenará para celebrar el pase a la final y dar su incombustible apoyo a los jugadores de Manuel Pellegrini.

Con 57 puntos, sexto, el Betis ambiciosa la quinta plaza, incluso la cuarta llegado el caso, para jugar la Champions League la próxima temporada. Los verdiblancos han sumado los últimos nueves puntos en juego, tras sus victorias sobre el Girona, el Valladolid y el Espanyol, al que le remontó con los tantos de Lo Celso y Antony.

Cuatro bajas y rotaciones para refrescar

Pellegrini mantiene las bajas de Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila, a las que se ha unido Bellerín, si bien recupera a William Carvalho y Cucho, que como se sabe no pueden jugar en Europa al no estar inscritos. No hay más novedades en la citación verdiblanca, donde se mantienen Mendy y Pablo García. Futbolistas como Adrián, Aitor, Perraud, Altimira, William, Jesús y Cucho optan a la titularidad.

En el choque de la primera vuelta, el Betis se impuso al Osasuna en El Sadar (1-2) con tantos de Vitor Roque y Chimy Ávila. Torró marcó para los rojillos. La pasada temporada, los verdiblancos vencieron en el Villamarín (2-1) con gol de Isco en el tiempo de prolongación. Del total de 32 enfrentamientos entre Betis y Osasuna en Primera en el campo heliopolitano, 22 partidos han ganado los locales por cuatro de los visitantes, mientras que los otros seis finalizaron en empate.

16:30 La PREVIA del Betis - Osasuna El finalista de la Conference quiere ascender a la Champions Previa Tras citarse con el Chelsea, los verdiblancos reciben a Osasuna conociendo el triunfo del Villarreal ante el Girona. Bartra, disponible hoy tras sufrir un golpe en la espalda en Florencia por el que tuvo que ser sustituido por Mendy 16:15 Dónde ver Betis - Osasuna: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025 Dónde ver el Betis - Osasuna: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming El partido entre el conjunto verdiblanco y el rojillo correspondiente a la 35ª jornada liguera será retransmitido por Movistar Plus (dial 7), Movistar LaLiga TV (diales 54/57 en Movistar y 110 en Orange) y por LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos. A qué hora es el Betis - Osasuna: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega El Real Betis y el Club Atlético Osasuna se enfrentan este domingo 11 de mayo a las 21.00 horas en el Estadio Benito Villamarín. 16:00 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Real Betis y el Club Atlético Osasuna correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga EA Sports. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

