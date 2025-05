Betis - Osasuna: La resaca europea se lleva un cachito de Champions (1-1)

Un paso atrás hacia la Champions. El punto ante Osasuna no sirve para sostener la posición del Betis en la lucha por ese quinto puesto con el que sueña. Jugaba en casa ante su gente, feliz por la clasificación para la final de la Conference, ... pero la resaca deja atrás parte de las aspiraciones de dar el salto hacia la competición que llenaría sus arcas y cambiaría su presente. Habían ganado Villarreal y Athletic y eso obligaba a los de Pelllegrini a sumar un triunfo que se esperaba pero que no se dio. Lo intentó con todas sus fuerzas pero también atado por las rotaciones, por el cansancio, por un rival competitivo y un árbitro desquiciante. Mucho lleva en lo alto el Betis en este tiempo, cumpliendo en todos los frentes. Se adelantó gracias al gol de Cucho Hernández que costó mucho conseguir pero vio cómo Budimir empataba poco después. La apuesta de Pellegrini por la rotación a veces tiene su precio y la unidad A no siempre puede salir y arreglarlo todo, como en Cornellá. En Primera todos te hacen relojes y Osasuna es aspirante a entrar en Europa.

Fue un día en el que funcionó menos de lo que se esperaba. Sólo tuvo un diez el Villamarín. Natan quizás fue de los mejores. Y faltó mayor dinamismo en el centro del campo y concretar las ocasiones arriba, pero ninguna fue realmente clara. Fue un Betis que quiso ganar tiempo esperando a que llegaran los mejores al campo pero ni con ellos pudo tener el dominio completo de la situación. Ni siquiera con el 1-0 que prometía un triunfo. Se le escapó en una de esas jugadas en las que el peligro lateral acecha. Se le fue un cachito de Champions pero esta historia no ha acabado. Sale algo frío el Betis, incómodo con la presión de Osasuna pero capaz de generar ocasiones como las dos seguidas de Cucho a centro de Perraud. Jesús en la derecha es algo menos Jesús y sus movimientos pausados, a veces transmiten algo de desgana, como sucede con Lo Celso. No es así pero la gente ve que puede llegar a balones por los que no compite. Aitor le da una palmada para que espabile en el minuto 21 cuando se piensa mucho una jugada en la frontal. Pellegrini le pide que ataque a su par. Lo Celso busca la escuadra tipo Antony pero su tiro le sale centrado a la media hora. Es un Betis de ritmo bajo que sí es capaz de encerrar a su rival pero sin alegrías ni desmelenes. Colecciona ocasiones en el minuto 37 con llegadas algo embarulladas de las que no saca nada más positivo que algún saque de esquina y una sensación de peligro que no se concreta en el marcador, inmóvil en esta primera mitad con poco que narrar si no es una cuenta atrás para que salgan los buenos a arreglar esto. Antes la tiene Osasuna con un doble recorte de Bryan que solventa Adrián con una buena estirada, aplaudida por el personal. A Budimir se ve que no le gustó puesto que le dio una patada altísima al portero en la siguiente acción que el Villamarín pidió como roja pero que Ortiz Arias sancionó como amarilla. Y eso provocó que se marchara a los vestuarios escuchando una sonora pitada. Isco calienta a conciencia con Félix Cao en el intermedio y es el cambio que aplica Pellegrini. Retira a Lo Celso. Ortiz Arias vuelve a soliviantar a la grada dejando que Areso agarre a Abde sin pitar falta. Duda Adrián en una salida y Bryan dispara fuera. El duelo comienza a abrirse más de la cuenta, con errores en los pases en ambos conjuntos. Bartra abusa del pase diagonal hacia Abde y no todos le salen como pretende. Sergio Herrera araña tiempo en cada saque de puerta. Aitor recorta y prueba desde la frontal con un disparo con la izquierda. Pellegrini ya toma la decisión: entrarán Fornals y Antony por Carvalho y Jesús. El brasileño salta muy activo, pidiéndola y pronto busca portería. Lo mismo hace Fornals, cuyo disparo raso sale fuera por muy poco en el minuto 62. Y el gol iba a llegar al momento. La cocina lo dejó listo, preparado, para el servicio de toda la familia bética. Abde, Perraud, Altimira, todos van tocando con Isco buscando la jugada perfecta, que los laterales acompañaran y se deprimiera la defensa para poder articular un centro preciso. Le quedó en las botas a Isco, quien la puso cerrada y bien sostenida y fue Cucho quien la remató de cabeza para batir a Herrera y poner el 1-0. Y suena el «Somos Balompié». Decibelios al aire de 52.839 espectadores para este equipo que quiere ser campeón y de Champions. Ahí es nada. Controla el Betis la pelota tocando y tocando a ver de qué palo va Osasuna, que yendo por debajo tendrá que abrirse más. Con «La Banda del Campeón» salen las linternas de los móviles asemejándose a estrellas en las gradas mientras el Betis ataca y ataca con deseo del 2-0. Pero un centro aislado desde la derecha va a llegar a Budimir, que marca con la izquierda el 1-1 y hace que el Villamarín tenga que dar un paso más para que su equipo reflote de una situación inesperada. Es el minuto 75. Y suena el «Betis, Betis». Adrián salva desde cerca otro remate de Budimir abajo de cabeza al segundo palo. Pablo García y Johnny Cardoso se preparan para entrar. Vuelven las pérdidas de tiempo de Herrera. Osasuna se alarga para evitar que el Betis lo encierre y de ahí llega un remate al larguero de Raúl de cabeza, bombeado sobre la mano de Adrián. Antony está a punto de llegar a un centro de Cucho. El tiempo corre y el Betis tiene más prisa porque los tres puntos son claves para sus aspiraciones ligueras. Antony levanta al personal con los brazos pero hay poco más que hacer. El público se desespera con Ortiz Arias y su criterio entre permisivo y pasota. El empate se queda fijo en el marcador y sólo suma un punto un equipo que no merece reproche alguno, sino confiar en que en los tres encuentros que restan sea capaz de dar caza a Villarreal o Athletic para cumplir su sueño.

Betis