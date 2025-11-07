Betis - Olympique Lyon, las notas de los jugadores: el pase de Marc Roca hacia Antony es para enmarcar
Triunfo del equipo verdiblanco por 2-0 con goles de Abde y Antony
Betis - Olympique de Lyon, en directo: última hora del partido de la UEFA Europa League hoy en vivo
Betis - Lyon, en directo
Ganó el Betis al Olympique de Lyon por 2-0 en la cuarta jornada de la Europa League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini suma ocho puntos después de dos triunfos y dos empates en lo que va de ... torneo.
Cinco cambios en la alineación del equipo verdiblanco respecto al partido disputado cuatro días antes contra el Mallorca en LaLiga. Después de unos primeros minutos sin ocasiones clara sen ninguna de las áreas, el partido entró en una fase de movimiento a la media hora. Abde tuvo una ocasión despejada por Greif y en el saque de esquina posterior sí encontró portería el futbolista bético al rematar en el interior del área. Apenas cinco minutos después llegó el 2-0 cuando Antony aprovechó un gran pase lejano de Marc Roca. No se movió el marcador en el segundo tiempo y el Betis ganó su segundo partido en la Europa League.
Así jugaron los futbolistas del Betis
ÁLVARO VALLES
APROBADO
Atento para atrapar lanzamientos centrados en el tramo final del primer tiempo. Despeje de puños en la mayoría de los saques de esquina del equipo contrario
AITOR
NOTABLE
Rápido a la hora de anticiparse, cerrando el costado derecho de la defensa y buscando a Antony para salir rápido al ataque.
LLORENTE
BIEN
Va sumando minutos en su regreso a las alineaciones. Atento para no perder el sitio en las llegadas del equipo francés
NATAN
BIEN
Transmitiendo seguridad y llegando a balones divididos con velocidad y anticipación. No perdió el sitio.
VALENTÍN
BIEN
De nuevo en el lateral izquierdo. Sigue creciendo y ganando confianza a pasos agigantados.
MARC ROCA
NOTABLE
En un buen momento. Asistencia precisa y genial que aprovechó Antony para marcar el segundo gol. Aportando en la recuperación de balón.
FORNALS
APROBADO
Es sinónimo de peligro para el contrario cuando se asocia con un compañero en la zona de tres cuartos.
LO CELSO
APROBADO
Sin estar cómodo del todo. Faltó precisión a la hora de buscar y encontrar al compañero con sus pases. Sustituido cuando faltaba media hora para el final
ANTONY
SOBRESALIENTE
No se cansa de aparecer desde el costado hacia el centro para, como hoy de nuevo, decidir con máxima calidad. Vio el pase de Marc Roca y encontró portería.
ABDE
SOBRESALIENTE
Es su momento. Parece convencido de llegar a ser el máximo goleador del Betis en Europa. Muestra confianza cada vez que tiene el balón. Estuvo en el sitio correcto y en el instante adecuado para abrir el marcador.
BAKAMBU
APROBADO
Balones y balones divididos con los centrales y en pocas ocasiones salió ganador. En varias acciones de ataque pero sin llegar a rematar
ALTIMIRA
APROBADO
Cumplió a la hora de recuperar balones y también en la distribución
DEOSSA
APROBADO
No encuentra su sitio en el centro del campo
CHIMY
APROBADO
Ayudando también en tareas defensivas
PABLO GARCÍA
APROBADO
Tuvo una opción en los últimos instantes
RIQUELME
APROBADO
Algún balón en el costado zurdo.
PELLEGRINI
BIEN
Cinco cambios en el once respecto al partido anterior y triunfo importante para aclarar el futuro inmediato del equipo en Europa
Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Olympique de Lyon.
