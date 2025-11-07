Betis - Olympique Lyon, las notas de los jugadores: el pase de Marc Roca hacia Antony es para enmarcar

Ganó el Betis al Olympique de Lyon por 2-0 en la cuarta jornada de la Europa League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini suma ocho puntos después de dos triunfos y dos empates en lo que va de ... torneo.

Cinco cambios en la alineación del equipo verdiblanco respecto al partido disputado cuatro días antes contra el Mallorca en LaLiga. Después de unos primeros minutos sin ocasiones clara sen ninguna de las áreas, el partido entró en una fase de movimiento a la media hora. Abde tuvo una ocasión despejada por Greif y en el saque de esquina posterior sí encontró portería el futbolista bético al rematar en el interior del área. Apenas cinco minutos después llegó el 2-0 cuando Antony aprovechó un gran pase lejano de Marc Roca. No se movió el marcador en el segundo tiempo y el Betis ganó su segundo partido en la Europa League.

Así jugaron los futbolistas del Betis ÁLVARO VALLES APROBADO Atento para atrapar lanzamientos centrados en el tramo final del primer tiempo. Despeje de puños en la mayoría de los saques de esquina del equipo contrario AITOR NOTABLE Rápido a la hora de anticiparse, cerrando el costado derecho de la defensa y buscando a Antony para salir rápido al ataque. LLORENTE BIEN Va sumando minutos en su regreso a las alineaciones. Atento para no perder el sitio en las llegadas del equipo francés NATAN BIEN Transmitiendo seguridad y llegando a balones divididos con velocidad y anticipación. No perdió el sitio. VALENTÍN BIEN De nuevo en el lateral izquierdo. Sigue creciendo y ganando confianza a pasos agigantados. MARC ROCA NOTABLE En un buen momento. Asistencia precisa y genial que aprovechó Antony para marcar el segundo gol. Aportando en la recuperación de balón. FORNALS APROBADO Es sinónimo de peligro para el contrario cuando se asocia con un compañero en la zona de tres cuartos. LO CELSO APROBADO Sin estar cómodo del todo. Faltó precisión a la hora de buscar y encontrar al compañero con sus pases. Sustituido cuando faltaba media hora para el final ANTONY SOBRESALIENTE No se cansa de aparecer desde el costado hacia el centro para, como hoy de nuevo, decidir con máxima calidad. Vio el pase de Marc Roca y encontró portería. ABDE SOBRESALIENTE Es su momento. Parece convencido de llegar a ser el máximo goleador del Betis en Europa. Muestra confianza cada vez que tiene el balón. Estuvo en el sitio correcto y en el instante adecuado para abrir el marcador. BAKAMBU APROBADO Balones y balones divididos con los centrales y en pocas ocasiones salió ganador. En varias acciones de ataque pero sin llegar a rematar ALTIMIRA APROBADO Cumplió a la hora de recuperar balones y también en la distribución DEOSSA APROBADO No encuentra su sitio en el centro del campo CHIMY APROBADO Ayudando también en tareas defensivas PABLO GARCÍA APROBADO Tuvo una opción en los últimos instantes RIQUELME APROBADO Algún balón en el costado zurdo. PELLEGRINI BIEN Cinco cambios en el once respecto al partido anterior y triunfo importante para aclarar el futuro inmediato del equipo en Europa

Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Olympique de Lyon.