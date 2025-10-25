Suscríbete a
El Betis obtuvo en el ejercicio 2024-25 ingresos récord superiores a los 200 millones de euros

Las ventas de futbolistas, el pase a la final de la Conference, los ingresos televisivos y el ticketing, claves en este incremento hasta cifras históricas

El beneficio está entre los cuatro y seis millones de euros, completando tres temporadas seguidas sin números rojos

El presupuesto del Betis prevé llegar, al menos, a cuartos de final de la Europa League 2025-26 e ingresar 20 millones

Ángel Haro y José Miguel López Catalán, en la junta de accionistas del Real Betis en diciembre de 2024
Mateo González

El Real Betis cerró las cuentas anuales del ejercicio 2024-25 con ingresos superiores a los 200 millones de euros. Los buenos resultados deportivos del equipo, con el acceso a la final de la Conference y el sexto puesto en LaLiga, unidos ... al notable rendimiento de futbolistas en las ventas en el mercado de fichajes han llevado al club verdiblanco a una cifra sin igual en la historia. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobó el presupuesto anual en la junta de accionistas de diciembre de 2024, el consejo de administración había previsto números bastante inferiores pero la dinámica de la temporada hizo que crecieran sobremanera para cerrar el balance con más de 200 millones, algo que podría repetir este curso si el grupo de Manuel Pellegrini vuelve a llegar lejos en las competiciones en las que está inmerso.

