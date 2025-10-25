El Betis obtuvo en el ejercicio 2024-25 ingresos récord superiores a los 200 millones de euros

El Real Betis cerró las cuentas anuales del ejercicio 2024-25 con ingresos superiores a los 200 millones de euros. Los buenos resultados deportivos del equipo, con el acceso a la final de la Conference y el sexto puesto en LaLiga, unidos ... al notable rendimiento de futbolistas en las ventas en el mercado de fichajes han llevado al club verdiblanco a una cifra sin igual en la historia. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobó el presupuesto anual en la junta de accionistas de diciembre de 2024, el consejo de administración había previsto números bastante inferiores pero la dinámica de la temporada hizo que crecieran sobremanera para cerrar el balance con más de 200 millones, algo que podría repetir este curso si el grupo de Manuel Pellegrini vuelve a llegar lejos en las competiciones en las que está inmerso.

El caso es que en la última asamblea el club planteó un presupuesto de 184.036.000 euros que fue ampliamente superado por el devenir del curso. Es lógico que la entidad plantee escenarios conservadores como por ejemplo que el beneficio de la participación en la Conference League fuera de alrededor de quince millones (semifinales) y lo superó jugando la final. Además, hubo una mejora del rendimiento del club en el mercado de ventas con traspasos notables como los de Chadi Riad, Assane o Rodri, todos con importantes plusvalías. Mientras que posiblemente también compute para este ejercicio la operación de Johnny Cardoso, anunciada a mediados de julio en el acuerdo con el Atlético de Madrid pero cerrada semanas antes entre las partes por 22,5 millones más pluses y porcentaje de futuro traspaso para los verdiblancos.

Estas cifras dejaron finalmente entre cuatro y seis millones de euros de beneficio después de impuestos, algo que debe definirse bien en una próxima reunión del consejo de administración donde se formularán las citadas cuentas y se prepararán los detalles para la asamblea de final de año donde se expondrán los resultados y los planteamientos de futuro con las habituales intervenciones de Ángel Haro, Ramón Alarcón y el consejero José María Pagola. Será, pues, la tercera temporada consecutiva lejos de los números rojos, que fueron obligados tras el Covid, pero que se revertieron en la 2022-23 y 2023-24 con esta consolidación en la 2024-25.

Estos más de 200 millones de euros de ingresos suponen un salto cuantitativo y cualitativo en los márgenes en los que se ha movido la entidad verdiblanca en los años recientes. Cabe recordar que el mayor presupuesto hasta la fecha fue el de la temporada 2023-24, de 188 millones de euros de previsión de ingresos teniendo en cuenta 44,1 por competiciones, 67,8 por retransmisión y 33,1 por comercialización. Le siguen los 184 de la pasada. Se espera que en la actual 2025-26 las cifras sean parecidas pero hay que tener en cuenta que ya se han producido traspasos muy relevantes este verano y que está por ver cuál será el resultado final. En la junta de diciembre el club presentará sus datos aunque en esta ocasión no estará obligado a someter a aprobación de los accionistas este punto dado que por normativa contable ya no es necesario.

El incremento de los ingresos ha sido siempre uno de los caballos de batalla del consejo de administración de Haro y Catalán para poder alcanzar magnitudes que les permitan dar el salto hacia objetivos más ambiciosos. En ello ha trabajado Ramón Alarcón, CEO de la entidad, y hacia allí se han encaminado los esfuerzos de obtener plusvalías en todas las operaciones de mercado, que han ido creciendo en sus cuantías en estos años acompañando a la buena línea del equipo y la revalorización de una plantilla que ofrece muchos jugadores apreciados por otros clubes. La apuesta por una planificación con futbolistas de la cantera o jóvenes con proyección se ha determinado como acertada con ventas notables en este tiempo, de la forma que demanda el mercado, como Jesús Rodríguez, Assane, Rodri, Johnny Cardoso, Luiz Henrique o Chadi Riad.

Los 200 millones de ingresos permitieron que se pudiera cubrir el creciente gasto en plantilla deportiva, que estaba presupuestado en 89 millones pero que subió en enero con las llegada de Antony y Cucho Hernández, y que ha dado otro salto este curso. Hay que poner de relieve que LaLiga autorizó al Betis llegar a los 125 millones en su límite de gasto en plantilla y el club lo agotó con la incorporación a título definitivo de Antony y la cesión de Amrabat antes del cierre del mercado de verano.

Reestructuración del pasivo

En cuanto al pasivo financiero del club, el Betis ya informó de una operación clave para avanzar en este apartado a través de un acuerdo con entidad bancaria estadounidense Goldman Sachs para refinanciar 125 millones de euros de deuda de cara a «mejorar el pasivo de la institución, además de dotarla de liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente para los próximos años», según destacaba el club en un comunicado. Así se reestructuraba la deuda con un plazo de vencimiento de diez años, carencia de principal de tres años, vida media de alrededor de ocho años, incluyendo un pago bullet a vencimiento del 50% del importe nominal de la deuda, y coste subyacente, incorporando una tasa de interés anual «muy ventajosa». Todo con el apoyo y asesoramiento de LaLiga.

Estos 200 millones de euros que ha conseguido el Betis en la 2024-25 rompen una barrera y permiten a los verdiblancos situarse en mejores perspectivas de presente y futuro aunque aún lejos de los más grandes, dado que en la 2023-24, por ejemplo, el Real Madrid anunció mil millones de ingresos, mientras que el Barcelona obtuvo 709 y el Atlético había presupuestado 459 para la 2024-25.