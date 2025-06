Betis: Un nuevo escenario con Pellegrini

En el Betis no hay prisa a la hora de tratar la renovación de ManuelPellegrini. El club inició hace semanas el diálogo con el agente del técnico chileno, justo después de la final de la Conference con la que cerró la ... temporada oficial, pero moviéndose en un nuevo escenario. Y es que, a diferencia de momentos anteriores en esta relación que nació en julio de 2020 se buscan vínculos con duraciones más cortas dado que en Heliópolis consideran que no tiene sentido hacer contratos largos en el marco de confianza que existe entre las partes. El caso es que tras llegar con un pacto de tres años (en 2020 hasta 2023), ampliar en 2021 dos cursos más (hasta 2025) y añadir en 2023 una temporada (hasta el sello vigente con finalización en 2026) ahora se afronta la campaña 2025-26 sin la seguridad de que el chileno continúe más allá de su término y con ninguna urgencia por cerrar esta situación, con la que se considera que se puede convivir incluso cuando empiece a rodar la pelota.

Se pone el ejemplo en el Betis de Ernesto Valverde, asentado en el Athletic y que renovó en mayo por una sola campaña, hasta 2026, con el conjunto vasco. Se ve que este escenario es habitual en otros clubes de LaLiga de un nivel parejo y así se quiere normalizar en verdiblanco variando la línea seguida habitualmente con Pellegrini, que ha ido superando todos los récords positivos de la historia del club y que además de ganar uno de los cuatro títulos que están en sus vitrinas le ha llevado a la primera final continental de su historia.

El diálogo con el agente de Pellegrini ha llegado motivado no sólo por la intención del Betis de tratar este asunto, pero sin prisas, sino también por la intención del técnico de garantizar su porvenir y que no hay flecos sueltos cuando arranque la pretemporada el próximo 9 de julio. Fuentes cercanas al preparador bético señalan que semanas antes de la final de la Conference en Breslavia recibió el acercamiento de un club económicamente potente para hacerse con sus servicios pero que rechazó esta idea debido a que se encuentra muy a gusto y vigente en su capacidad para afrontar los retos que considera que aún tiene pendientes con el Betis, el equipo en el que va a desarrollar la etapa más larga de su carrera deportiva. Cabe recordar que Pellegrini tiene una cláusula de rescisión de alrededor de ocho millones de euros para poder romper su contrato con los heliopolitanos.

La idea del Betis de ir renovando año a año a Pellegrini, o bien poner un límite máximo de una vinculación de dos campañas, también tiene sentido con la idea de seguir dando saltos de nivel del conjunto verdiblanco en un futuro cercano, con el compromiso que supone un salario tan alto como el del chileno (de los más importantes de LaLiga, aunque del mismo salen los emolumentos de la mayor parte de su cuerpo técnico) y con la edad del preparador (71 años). La garantía del buen rendimiento en estos años es la mejor baza del técnico, que desde 2020 ha conseguido clasificar de forma continuada al Betis a competiciones europeas, algo sin igual en su historia. Además, su ascendencia sobre la plantilla y su condición de ídolo para la afición pesan mucho en su consideración.

El técnico está de vacaciones después de haber participado como en el resto de años en el diseño de la pretemporada y en las líneas maestras de la planificación para la campaña 2025-26 en la que los verdiblancos quieren dar un salto más y acceder de una vez a puestos de Liga de Campeones, así como llegar lejos en la Copa del Rey y la Europa League. Su comunicación con Manu Fajardo, director deportivo, es fluida a la hora de valorar las mejores opciones de refuerzos y salidas del equipo que va a manejar en los próximos meses.

Las dudas que se expresaron desde el club en el pasado mes de enero sobre la vigencia del ciclo de Pellegrini se despejaron con el buen rendimiento del equipo en el tramo final de temporada, también gracias al acierto en las modificaciones del mercado invernal. El papel de Pellegrini de calma en los malos momentos y de serenidad para regatear la euforia en los buenos es clave también en la gestión tanto del grupo como del entorno y al mismo tiempo en la motivación individual de los futbolistas de mayor jerarquía como Isco, Antony o Bartra, que siempre han tenido buenas palabras para la labor del chileno.

Pellegrini siempre ha dejado claro que cumple los compromisos firmados, como ha hecho en toda su carrera deportiva, y ha ido rechazando propuestas de sueldos muy superiores a los que percibe en Heliópolis. Las más importantes llegaron en 2023 después de conseguir la Copa y entonces actuó la entidad con la renovación vigente para lanzar un aviso al mercado, sobre todo a Arabia Saudí, de la adhesión de las partes. Ahora ante este nuevo escenario se buscará un nuevo entendimiento para ampliar la vinculación hasta 2027, presumiblemente, y normalizar que la duración de los contratos sea más corta.

«Me queda un año más de contrato que normalmente he tratado de cumplir todos mis contratos en mi carrera y lo he hecho en casi todas partes. Han sido cinco años de mucha satisfacción pero hay que tener claros los objetivos de futuro, la hinchada quiere seguir creciendo y en la medida que se pueda hacer eso estoy muy feliz en Sevilla. Por ahora no tenemos ninguna conversación, nos queda un año, no sé si es el momento. En algún momento si hay intención conversaremos para ver los objetivos futuros del club. En los cinco años acá he tenido ofertas económicas muy importantes y de diferentes partes. Me gusta cumplir los contratos porque lo considero una palabra. Mi intención es cumplir el contrato», dijo Pellegrini hace meses sobre su situación.