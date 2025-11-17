Suscríbete a
El Betis y la nominación al Puskas: ¿Qué tiene el golazo de Lamine Yamal que no tenga el de Antony?

La FIFA nomina al barcelonista por un gol calcado al del bético ante el mismo rival, en el mismo estadio y en la misma portería

Fran Montes de Oca

¿Por qué el de Lamine Yamal sí y el de Antony no? Eso mismo se preguntan en el Real Betis, donde no han dudado en 'reclamar' desde sus redes sociales la candidatura al Premio Puskas (mejor gol del año) para ... su estrella brasileña. Sencillamente, porque al barcelonista lo ha nominado la FIFA por un gol calcado en la ejecución y todos los detalles a otro conseguido por el bético el curso pasado.

