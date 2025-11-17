El Betis y la nominación al Puskas: ¿Qué tiene el golazo de Lamine Yamal que no tenga el de Antony?

¿Por qué el de Lamine Yamal sí y el de Antony no? Eso mismo se preguntan en el Real Betis, donde no han dudado en 'reclamar' desde sus redes sociales la candidatura al Premio Puskas (mejor gol del año) para ... su estrella brasileña. Sencillamente, porque al barcelonista lo ha nominado la FIFA por un gol calcado en la ejecución y todos los detalles a otro conseguido por el bético el curso pasado.

Lamine ha sido seleccionado por su golazo al Espanyol en Cornellà, un tanto que parece una repetición del que anotó Antony para darle la victoria al Real Betis la campaña pasada, curiosamente, ante el mismo rival, en el mismo estadio, al mismo portero (entonces Joan García) y con el balón entrando incluso por la misma escuadra de la misma portería.

La diferencia es que mientras el de Lamine Yamal opta a ser premiado como el mejor gol del año para la FIFA, el del brasileño del Betis cae en el olvido, no aparece en el listado de seleccionados pese a ser un calco del primero.

Espera un momento 🧐🤨 pic.twitter.com/mkFq7cUmjD — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 17, 2025

El Betis clama por su figura con un simpático vídeo de 'queja' a la FIFA. La comparación estaba servida desde que el pasado jueves se hicieron públicos los nombres de los 11 jugadores nominados a mejor gol del año para el Premio Puskas. ¿Qué tiene el golazo de Lamine que no tenga el de Antony?