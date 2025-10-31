El Betis negocia la renovación de Corralejo

El Betis está en diálogo con los agentes de Iván Corralejo para la renovación del contrato del canterano de 18 años que debutó con el primer equipo en el encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Altético ... Palma del Río. Nacido en Valverde del Camino, este mediocentro que aún tiene categoría juvenil, finaliza su vinculación con los verdiblancos el próximo 30 de junio y la idea es que pueda ampliar su estancia como bético por más temporadas.

Corralejo ha dejado buenas sensaciones en los entrenamientos que ha podido desarrollar con los mayores y Manuel Pellegrini quiso darle el premio de debutar en la Copa en el tramo final del partido, con todo decidido. Entonces entró en el lugar de Marc Roca para disputar los últimos 25 minutos de juego y entró en contacto con el balón de forma acertada en varias ocasiones.

El mediocentro milita en el juvenil de División de Honor de Dani Fragoso y disputó el primer encuentro en la Youth League ante el Basilea. Ha adelantado a otros valores de su posición en Betis Deportivo para ganarse esta oportunidad. Es internacional sub 19 con España y llegó a la cantera verdiblanca en edad benjamín.

Crecer defendiendo las trece barras es lo más bonito de este mundo 🌎 😌



Iván Corralejo se incorporó a #CanteraBetis en benjamines y anoche debutó con el primer equipo 👦⚽



¡Felicidades! 😍💚 pic.twitter.com/d7rqXYGfeO — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) October 31, 2025

Los responsables del fútbol formativo del Betis, liderados por Miguel Calzado, están negociando con los agentes de Iván Corralejo la renovación del contrato en las condiciones habituales para los canteranos heliopolitanos de cara a que pueda seguir su progresión en verdiblanco. Hay muchas esperanzas en que Corralejo pueda evolucionar y ganarse más minutos entre los mayores. Las partes señalan que hay «buena sintonía» para poder alcanzar un acuerdo duradero.

Corralejo se ha unido a la amplia nómina de canteranos béticos que se ha estrenado en el primer equipo con Pellegrini y que integran Rodri, Paul, Calderón, Kike Hermoso, Félix, Fran Delgado, Enrique, Dani Pérez, Juan Cruz, Assane, Fran Vieites, Sorroche, Pleguezuelo, Mendy, Busto, Visus, Mateo, Guirao, Jesús Rodríguez, Arribas, Ortiz, Pablo García y Bladi, además del valverdeño.