Betis: Un modelo que obliga a Europa y plusvalías altas

Las cuentas del club verdiblanco presentan un escenario en el que los traspasos por más de 40 millones son necesarios cada temporada, así como la clasificación para la competiciones continentales teniendo en cuenta el patrimonio neto, la deuda y el fondo de maniobra

Las cifras del Betis para la Junta de Accionistas del 16 de diciembre

Ángel Haro y José Miguel López Catalán, en la última junta de accionistas del Betis
Ángel Haro y José Miguel López Catalán, en la última junta de accionistas del Betis
Mateo González

El Betis ha ofrecido información a sus accionistas sobre el estado de sus cuentas a junio de 2025 de cara a la junta que celebrará el próximo 16 de diciembre. La estabilidad en el gobierno del club es clave en este tiempo pero ... el modelo sigue mereciendo una reflexión ante la voluntad verdiblanca de seguir creciendo estructuralmente dado que se precisa cautela. El primer titular es que el Betis ha dado beneficios en la 2024-25 por 4,6 millones después de impuestos con una cifra de negocio de 151 millones con un volumen total de ingresos de 244, principalmente gracias a llegar a la final de la Conference y el ticketing, algo que se aspira a mejorar en la Europa League y la Cartuja. Sin embargo, el patrimonio neto, la deuda neta y el fondo de maniobra negativo siguen creciendo en esta fase en la que se soporta un coste de estructrura y de plantilla superiores a lo esperado y que genera tensiones financieras que sólo pueden equilibrarse con altas plusvalías y con la obligación de entrar en competiciones europeas.

