Betis: Un modelo que obliga a Europa y plusvalías altas

El Betis ha ofrecido información a sus accionistas sobre el estado de sus cuentas a junio de 2025 de cara a la junta que celebrará el próximo 16 de diciembre. La estabilidad en el gobierno del club es clave en este tiempo pero ... el modelo sigue mereciendo una reflexión ante la voluntad verdiblanca de seguir creciendo estructuralmente dado que se precisa cautela. El primer titular es que el Betis ha dado beneficios en la 2024-25 por 4,6 millones después de impuestos con una cifra de negocio de 151 millones con un volumen total de ingresos de 244, principalmente gracias a llegar a la final de la Conference y el ticketing, algo que se aspira a mejorar en la Europa League y la Cartuja. Sin embargo, el patrimonio neto, la deuda neta y el fondo de maniobra negativo siguen creciendo en esta fase en la que se soporta un coste de estructrura y de plantilla superiores a lo esperado y que genera tensiones financieras que sólo pueden equilibrarse con altas plusvalías y con la obligación de entrar en competiciones europeas.

Ese escenario hace que el Betis se vea obligado a ir superando sus expectativas de forma permanente dado que es el séptimo límite salarial de LaLiga y tiene que estar entre los seis primeros, así como conformar plantillas en vista a traspasos en los mercados de invierno o verano que alcancen cantidades alrededor de los 40-50 millones de euros. Un modelo muy exigente en el que cualquier error dejaría muy expuesta la situación financiera de la entidad. Y es que la ampliación de capital de hace dos años ha permitido recuperar pérdidas pero ya sin los efectos del Covid cercanos el club debe subir otro escalón yendo a la Champions, y con cabeza y responsabilidad en la siguientes inversiones, o apostar por la reducción de los gastos en su estructura, sobre todo bajando los gastos ordinarios, entre los que se encuentra el alto coste de la plantilla deportiva, tras haber agotado este año los 125 millones que permitía LaLiga en el límite salarial.

Además, una situación como la actual fuerza al Betis a estar en Europa de forma obligada hasta que pueda disfrutar del nuevo estadio Benito Villamarín, cuando espera que sus ingresos compensen no sólo la inversión en la infraestructura sino que generen mucho más. De esta forma, los retrasos también están afectando a esta percepción. El club no quiere que se incremente más la partida dedicada a la obra tras haber visto cómo se multiplicaban los costes desde los 70-80 millones previstos hasta los 160 que se reconocen ya en su documentación para esta junta y por ello busca fórmulas con las constructoras con las que negocia para bajar el precio tanto de los trabajos como de los materiales.

Al mismo tiempo se mira con preocupación desde el club el descenso de los ingresos por los derechos de televisión, que están vinculados al plan LaLiga Impulso (Fondos CVC). De hecho a pesar de los buenos resultados continuados del equipo en estas temporadas, el beneficio por esta venta común para el Betis baja de los 68,1 millones en la 23-24 a los 64,9 de la 24-25. Es precisamente el préstamo de CVC el que permite que el patrimonio neto a efectos mercantiles a 30 de junio sea positivo por 30,9 millones, lo que evita problemas legales, cuando sin tener en cuenta este movimiento sería negativo en 39,8, por 39,4 el año anterior. Es decir, que con superávit no se mueve esta cifra. El fondo de maniobra, por ejemplo, es negativo en 24 millones, y eso refleja que hay pendientes más pagos inmediatos que liquidez disponible, tensión en la caja y necesidad de ventas. También entra en juego a la hora de valorar la deuda, que está por encima de los 270 millones (216 a largo plazo y quince a corto) el acuerdo alcanzado con Goldman Sachs para su reestructuración.

El Betis busca el equilibrio

Para tener una mayor agilida financiera en el Betis quieren que bajen al menos 20 millones sus gastos ordinarios y no vivir tan dependientes de las plusvalías por ventas, ya que se acumulan 102 millones en gastos de personal, 47, 5 de explotación y 11 financieros, por ejemplo. En los últimos años el club ha tenido que traspara a jugadores como Luiz Felipe (22 millones), Jesús Rodríguez (23), Johnny Cardoso (25), Rodri (8), Luiz Henrique (20) o Chadi Riad (15) para sostener su planteamiento pudiendo hacer otras inversiones para reforzar a la plantilla. Ahora mismo en el equipo sí hay jugadores que generan un alto patrimonio por su valor de mercado dado su rendimiento y juventud como Antony, Abde, Altimira, Natan, Pablo García, Cucho Hernández o Valentín, principalmente. También se ha aplicado la política de contención del gasto en la plantilla deportiva, que se reduce de los 87,2 millones de la 23-24 a los 85,4 de la 24-25.

La aspiración de ir a la Champions, que entra siempre en juego en las negociaciones para la renovación de Manuel Pellegrini con el conocido escalón que quiere dar el club, daría una de las soluciones financieras a la entidad en este contexto pero visto lo visto no puede considerarse una obligación a pesar de que el club está apostando con lo máximo que tiene para sostener y mejorar su plantilla. Con esa clasificación sí podría el Betis superar su techo económico pero manteniendo la cautela en sus gastos ordinarios para no tener que arrepentirse en momentos posteriores. Mientras, el Betis se asienta en un modelo arriesgado en el que depende de plusvalías de alrededor de 40 ó 50 millones de euros y de clasificaciones continuas a Europa League o Conference, y llegando cada vez más lejos, para tener beneficios modestos que por ahora no arreglan su patrimonio neto, deuda neta y fondo de maniobra.