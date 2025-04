El Betis y los millones que se juega el jueves ante el Rangers

El Betis-Rangers de este jueves en el estadio Benito Villamarín no sólo tiene significado deportivo por dilucidar si los verdiblancos siguen adelante en la Europa League, si tienen que jugar el play off previo a octavos ante un equipo que cae de ... la Champions o si han de conformarse con estrenarse en la Conference League, sino unas implicaciones económicas relevantes para la economía de la entidad verdiblanca. Los tres escenarios posibles dibujan la importancia del duelo ante el conjunto escocés, dado que las diferencias son millonarias según tome el Betis un camino u otro, más allá de las posibilidades de tocar plata en alguna de las competiciones europeas y lo que ello derivaría. En principio se juega al menos dos millones de euros la entidad heliopolitana entre el mejor y el peor escenario, pero esa cifra crece por otras vías ya que en la evaluación de la participación continental hay que contar con conceptos como el market pool, coeficiente UEFA, taquillas y otros.

Como base, y sin contar con el market pool, el Betis ya lleva ingresados más de diez millones de euros por su participación y rendimiento en la fase de grupos de la Liga Europa. De éstos 3,63 son sólo por jugar en esta ronda y 2,64 se calculan como el mínimo de coeficiente UEFA sumado hasta la fecha, pero será superior por el buen recorrido verdiblanco en los últimos años que le hizo añadir a sus cuentas 2,6 millones en la 2021-22, hasta 4,5 en la 2022-23 y se prevén alrededor de seis millones en el presente curso. A esto hay que adicionarle los 1,89 millones que ha ingresado el Betis por sus tres triunfos (Sparta en casa y los dos ante el Aris) cosechados hasta ahora, dado que el premio por ganar es de 630.000 euros.

A partir de ahí se abren los escenarios que dependen de los resultados del Betis-Rangers y Aris-Sparta del jueves por la noche. El Betis será primero si gana y si empata y los checos no ganan por tres goles o más en Chipre. El premio por asegurarse el liderato del Grupo C se cifra en 2,3 millones de euros dado que la UEFA recompensa con 1,1 millones a cada líder de esta fase y da 1,2 millones por pasar directamente a octavos de final. A ello hay que añadirle que el Betis se ahorraría competir una ronda (el play off) y accedería directamente a la ronda entre los dieciséis mejores. Y también la cuantía por el triunfo (630.000 euros) o el empate (210.000) ante el Rangers. Acabar primero, por tanto, supondría, de entrada, tres millones más para las arcas de la entidad en caso de victoria, o bien dos millones y medio empatando frente a los escoceses.

Sin acabar primero

En caso de ser segundo del grupo por perder ante los escoceses y que el Sparta no gane por tres o más goles en Limassol, el Betis ingresará en total 1.050.000 euros, que se desglosan en 550.000 euros por ese puesto en el grupo y 500.000 por pasar al cruce de play off de la Europa League, que son como unos dieciseisavos de final pero sólo con equipos subcampeones de grupos y los terceros de Champions. A ello se le añadirían 210.000 euros si empata el jueves o nada si pierde.

El último escenario es el tercer puesto del grupo y el pase a la Conference League, una competición reciente en la que el Betis jamás ha competido. Se daría sólo en caso de derrota contra el Rangers y que el Sparta venciera en Chipre por tres o más goles. El ingreso en este caso es muy inferior, dado que sólo se garantizaría 300.000 euros. Una pérdida de 1,97 millones de euros con respecto al primer puesto y 920.000 con el segundo.

A partir de ahí los escenarios tienen sus derivadas pero los ingresos estimados por el rendimiento en la Conference suelen ser entre un 30 y un 40 inferiores a los de la Europa League aunque también se calibra que es una competición con teóricamente menor nivel en los rivales. Así, pasar a octavos se recompensa con 1,2 millones en la UEL y con 600.000 en la Conference y el resto de rondas es similar la diferencia: 1,8 millones y un millón, respectivamente, por cuartos; 2,8 y 2 por semis; 4,6 y 3 por acceder a la final; y 4 y 2 por ganarla. Además de que el premio por ganar la Conference es un pase para la Europa League 2024-25 y vencer en ésta da el pasaporte a la Champions.