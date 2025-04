El Betis se mide con el líder y con su historia

Sólo puede ganar uno. Barcelona y Betis se han acostumbrado a conjugar el verbo más preciado en el mundo del deporte pero el capricho del calendario hace que se encuentren sus rachas victoriosas. Nueve para los azulgranas y seis para los verdiblancos, que tienen ... en su mano alcanzar un registro sin igual en su más que centenaria historia. Sabino Barinaga y Quique Setién se quedaron en esta orilla y ahora el reto de Manuel Pellegrini, especialista en sobrepasar plusmarcas, se abre paso en la noche barcelonesa de este sábado. Sin Isco, que hace la empresa más complicada, pero con Lo Celso en perfecto estado de revisa. El chileno empleará rotaciones porque más allá de los deseos y de las voluntades pesa tanto la dificultad del oponente como el inevitable ojo que se tiene puesto en el triple turno siguiente en el que se juega Conference y Champions: Jagiellonia-Villarreal-Jagiellonia. Ahí es nada.

Viene el Betis de un marzo perfecto, el mejor de su historia, y se ha caído la hoja del calendario para comprobar si abril luce de la misma forma. La prueba es de aúpa, que el Barcelona lleva 21 partidos sin perder, incluyendo 17 victorias y tres empates. Una pasada. Pero los verdiblancos se miden con su propia historia buscando ese siete de siete que le podría permitir quedarse en propiedad con la quinta posición que ha venido persiguiendo hasta dar alcance a un Villarreal que mañana recibe al Athletic y ante el que se enfrentarán los heliopolitanos el Domingo de Ramos en el Villamarín.

No pudo ensayar nada Pellegrini en la previa dado que tuvo que suspender gran parte del entrenamiento debido a la lluvia, así que el once sólo está en la cabeza del técnico y sus colaboradores. Se da por descontado que se trata del día del regreso de Lo Celso a la titularidad en el sitio que le gusta y le corresponde ahora que Isco no viaja. También se pueden dar otras presencias que llevan tiempo sin contemplarse como las de Bellerín o William Carvalho, aunque es poco habitual que Pellegrini haga coincidir como sorpresas a tantos jugadores que vuelven de inactividad. Un duelo para saber sufrir sobre el césped, intentar discutirle la posesión al Barcelona y buscar espacios al contragolpe. En el Villamarín funcionó poner arriba a Chimy y Vitor Roque. Quizás es buen momento para que el argentino se coordine arriba con el colombiano. La derrota es algo que se da por presupuestado en este tipo de encuentros, como ya sucedió en la Copa del Rey en este mismo escenario. Tiene bagaje suficiente el Betis tanto para permitírsela como para tratar de aprovechar su racha. Pero el momento verdiblanco invita a arriesgar. ¿Y si? Salir sin heridas de Montjuïc podrá servir para prestarle toda la atención al equipo polaco y al Villarreal, que ahí es donde se juega por vez primera toda la temporada en una semana de pasión.

Alineaciones probables FC Barcelona Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Ferrán Torres, Raphinha; y Lewandowski.

Gil Manzano (Comité Extremeño). Estadio Motjuïc (21.00 / Movistar LaLiga).

El Barcelona necesita poca presentación dado que es el mejor equipo del momento en cualquier parte del mundo. No sólo por su racha, sino porque se le ve imparable. Hansi Flick ha sabido combinar a la perfección el talento adquirido con el que emerge de la casa azulgrana y su conjunto funciona a la perfección, con una voracidad ofensiva que mete miedo a los oponentes, ya sean el Real Madrid, el Atlético o cualquier Champions que se cruce en su camino. Con Pellegrini sabe el Betis ganar en Barcelona con aquel tanto de Juanmi y en la memoria permanece aquel 3-4 con Setién con Bartra, William Carvalho y Lo Celso en la plantilla. Pero este Barcelona concede poco a los rivales y disfruta con el balón y quitándoselo al rival. Ahí tiene una prueba el Betis, en la dicotomía de darlo todo para este encuentro con la dificultad de conseguir los puntos en juego o la opción de la reserva mirando a Jagiellonia y Villarreal sin tener en cuenta que eso tampoco te va suponer salir ganando el encuentro.

Lo cierto es que el Betis puede hoy conseguir el Grand Slam de la temporada si le gana al Barcelona después de haber hecho lo propio con el Atlético, Real Madrid y Sevilla. A los azulgranas mereció batirles en la primera vuelta con el 2-2 gracias a la diana final de Assane. En la Copa la diferencia fue exagerada a favor de los catalanes. Ahora los de Pellegrini quieren competir buscando salir quintos y mirando al futuro con el optimismo con el que llegan. Puede tener muchos efectos positivos este duelo si se enfoca bien. Pitará Gil Manzano, el árbitro con el que los béticos más veces se han encontrado en Primera sólo por detrás de Mateu Lahoz. El extremeño, precisamente, estuvo pitando el Betis - Atlético. Y también el choque contra la Real Sociedad. Dos días positivos que sirvieron de puntos de inflexión para los heliopolitanos, como este partido en Barcelona, que puede catapultar al Betis hacia los sueños que ha diseñado.