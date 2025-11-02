Suscríbete a
+Palmera

LaLiga 25-26

Betis - Mallorca: Al reencuentro de la calma en la victoria

11ª jornada

Tras empatar en Villarreal y Bélgica y perder ante el Atlético, los de Pellegrini buscan superar al Mallorca

Lo Celso regresará a la formación inicial en su sitio para buscar asentar al equipo en la zona continental

Dónde ver Betis - Mallorca: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Los jugadores del Betis escuchan a Pellegrini en la charla previa al entrenamiento de ayer, previo al partido ante el Mallorca
Los jugadores del Betis escuchan a Pellegrini en la charla previa al entrenamiento de ayer, previo al partido ante el Mallorca Víctor Rodríguez / ABC
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Cartuja vuelve a abrir sus puertas para recibir al Betis en este inicio de otoño tan cargado de eventos que han de traducirse en puntos para el casillero verdiblanco. Llevan dos jornadas los de Manuel Pellegrini dándole vueltas a la calculadora tras ... celebrar el empate en Villarreal y lamentar la derrota contra el Atlético. Era la noche ante los de Simeone la entrevista de trabajo para saber si eran los heliopolitanos aptos para el puesto de Liga de Campeones y a pesar de mostrar sus mejores virtudes no les alcanzó para presentar una candidatura firme. Sí se valora su capacidad pero por ahora no está al alcance. Ya se verá al final del curso si sostiene su pugna hasta esa fecha, el verdadero objetivo de esta campaña. Para lograrlo, para darle la vuelta a quienes dudan de esta posibilidad, ha de añadir alegrías al casillero en jornadas como las de hoy, cuando recibe ante al calor de su gente a un Mallorca bastante irregular en este inicio de temporada aunque en las jornadas más recientes anda enderezando su camino. Lo que ha de hacer el Betis es sembrar para acotar la pelea por la zona alta frente a los equipos de mayor potencial y distanciarse en esta fase de un rival directo como el Athletic y de posibles «intrusos» como el Espanyol. Los duelos ante el Mallorca y Valencia antes del parón son determinantes para este paso adelante que otorgará mayor serenidad a la hora de afrontar todo lo que hay por delante en las tres competiciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app