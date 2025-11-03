Suscríbete a
Betis - Mallorca, las notas de los jugadores: Antony no se llevó el balón a casa por muy poco

El futbolista brasileño marcó los dos primeros goles en el triunfo verdiblanco

Ganó el Betis al Mallorca por 3-0 en el partido disputado este domingo en el estadio de la Cartuja. El equipo verdiblanco se adelantó en el marcador a los diez minutos con un lanzamiento de Antony desde la frontal del área ... tras pared con Cucho. Llegó una fase de mayor dominio del Mallorca pero de nuevo apareció Antony en el 34 para marcar con otro gran lanzamiento desde lejos. El futbolista brasileño completó una gran primera parte apenas dos minutos después ofreciendo una asistencia a Abde en la acción del 3-0.

