Betis - Mallorca, las notas de los jugadores: Antony no se llevó el balón a casa por muy poco

Ganó el Betis al Mallorca por 3-0 en el partido disputado este domingo en el estadio de la Cartuja. El equipo verdiblanco se adelantó en el marcador a los diez minutos con un lanzamiento de Antony desde la frontal del área ... tras pared con Cucho. Llegó una fase de mayor dominio del Mallorca pero de nuevo apareció Antony en el 34 para marcar con otro gran lanzamiento desde lejos. El futbolista brasileño completó una gran primera parte apenas dos minutos después ofreciendo una asistencia a Abde en la acción del 3-0.

No se movió el marcador en el segundo tiempo a pesar de que tuvo el equipo verdiblanco más ocasiones. El Betis es quinto en la tabla con 19 puntos después de once jornadas ASÍ JUGARON VALLES APROBADO En el primer tiempo siguió con la mirada un remate de cabeza de Muriqi que tenía muchísimo peligro. Y cuando quedaban pocos minutos para el final despejó con seguridad otro remate del delantero del Mallorca. BELLERÍN NOTABLE Había que frenar las llegadas de Virgili y estuvo rápido y atento. Además se incorporó al ataque. Estuvo en la jugada del 2-0 y poco después ofreció un buen pase a Cucho en una oportunidad que despejó el portero. BARTRA BIEN Era día para estar en el sitio correcto en previsión de los envíos laterales. Llegó rápido a los cruces en balones divididos. NATAN BIEN Se le anticipó Muriqi en una ocasión del Mallorca cuando el marcador estaba 1-0. Bien en la circulación de balón y con claridad en los despejes. RICARDO APROBADO No lo tenía del todo claro cuando le tocaba iniciar jugada. Parecía algo incómodo en el tramo que fue del 1-0 al 2-0. Sustituido al descanso. AMRABAT NOTABLE De menos a más. El Mallorca tuvo el centro del campo en buena parte del primer tiempo. Bien en la anticipación cuando había que evitar que el partido se complicase. FORNALS BIEN Sigue buscando y encontrando balones que parecen imposible. Sin olvidar la claridad para encontrar el pase a un compañero en el momento justo. LO CELSO BIEN Pidió el balón y le fue dando sentido poco a poco al fútbol verdiblanco. Buen partido. ABDE NOTABLE No todo es llegar al área por el costado. Ha encontrado un camino. Un gol que cerró el marcador y que recordó al que marcó el día del Osasuna, llegando desde la izquierda hasta el centro del área. ANTONY SOBRESALIENTE Estuvo cerca de llevarse el balón a casa pero le faltó claridad en el último instante. Antes, máxima calidad para definir con dos lanzamientos desde fuera del área de los que se enmarcan. Encima ofreció la asistencia a Abde en el tercer gol verdiblanco. CUCHO BIEN Le faltó el gol para sellar su buen partido. Enorme aportación. De primeras para Antony en la acción del 1-0. En el tercero tuvo gran cuota de participación al luchar un balón que parecía estar más que complicado. Ocasiones en el segundo tiempo. VALENTÍN GÓMEZ APROBADO Decidió Pellegrini ubicarlo de lateral izquierdo tras el descanso y cumplió. MARC ROCA APROBADO Oxígeno para el tramo final AITOR APROBADO En el costado zurdo para buscar alguna llegada al área DEOSSA APROBADO Llegó a la frontal y lo intentó varias veces sin éxito PABLO GARCÍA APROBADO Tuvo su ocasión y se encontró con el portero. PELLEGRINI NOTABLE Salen las cuentas cuando se acerca el primer tercio de campeonato. Modificó el lateral izquierdo tras el descanso. Ahora toda la atención está en Europa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión