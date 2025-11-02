Betis - Mallorca, las estadísticas del partido
Encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga
Estadísticas del partido Betis - Mallorca correspondiente a la undécima jornada del campeonato en Primera división.
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
MLLEntrenador:
Jagoba Arrasate4-2-3-1
Estadísticas
48.6%BET
51.4%MLL
3 Goles 0
3 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 4
3 Asistencias de gol 0
3 Faltas cometidas 4
4 Faltas recibidas 3
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
177 Pases correctos 182
24 Pases fallados 23
1 Fueras de juego 2
0 Paradas 0
1 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
