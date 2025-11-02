Suscríbete a
Última hora
Muere a los 85 años Rafael de Paula, leyenda del toreo
Urgente
El PP aplaza a este lunes la decisión sobre Carlos Mazón
Real Betis
Real Betis
  • Antony (9') ,
  • Antony (33') ,
  • Abde (36')
3
0
1ª parte
Mallorca
Mallorca

LaLiga EA Sports. Jornada 11 Domingo 02/11 21:00h. Árbitro Jesús Gil Manzano. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal Movistar LaLiga

Betis - Mallorca, las estadísticas del partido

Encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga

Muriqi y Natan pelean un balón aéreo en el Betis - Mallorca
Muriqi y Natan pelean un balón aéreo en el Betis - Mallorca Manuel Gómez / ABC
Al Final de la Palmera

Al Final de la Palmera

Estadísticas del partido Betis - Mallorca correspondiente a la undécima jornada del campeonato en Primera división.

Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Álvaro Vallés
    Portero    1
  2. Bellerín
    Defensa    2
  3. Bartra
    Defensa    5
  4. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  5. Ricardo Rodríguez
    Defensa    12
  6. Sofyan Amrabat
    Centrocampista    14
  7. Pablo Fornals
    Centrocampista    8
  8. Antony
    Centrocampista    7
  9. Lo Celso
    Centrocampista    20
  10. Abde
    Centrocampista    10
  11. Cucho Hernández
    Delantero    19
1
25412
148
72010
19
13
23242122
128
181017
7
Mallorca

MLL

Entrenador:
Jagoba Arrasate4-2-3-1
  1. 13Lucas Bergström
    Portero
  2. 23Maffeo
    Defensa
  3. 24M. Valjent
    Defensa
  4. 21A. Raíllo
    Defensa
  5. 22Mojica
    Defensa
  6. 12Samú Costa
    Centrocampista
  7. 8M. Morlanes
    Centrocampista
  8. 18Mateo Joseph
    Centrocampista
  9. 10Sergi Darder
    Centrocampista
  10. 17Jan Virgili
    Centrocampista
  11. 7Muriqi
    Delantero
Estadísticas
48.6%Real BetisBET
51.4%MLLMallorca
3 Goles 0
3 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 4
3 Asistencias de gol 0
3 Faltas cometidas 4
4 Faltas recibidas 3
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
177 Pases correctos 182
24 Pases fallados 23
1 Fueras de juego 2
0 Paradas 0
1 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
