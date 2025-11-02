Betis - Mallorca, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Esta noche, el Real Betis tratará de volver a sumar de tres como local, después de caer el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid (0-2). Los verdiblancos reciben en esta 11ª jornada de LaLiga al RCD Mallorca, en ... un choque que comenzará a partir de las 21.00 horas en el Estadio de la Cartuja y que contará con el arbitraje de Jesús Gil Manzano.

La mencionada derrota ante el Atlético en la pasada jornada frenó una destacable racha de ocho partidos sin caer por parte del Betis, en los que acumuló cuatro victorias (3-1 a la Real Sociedad, 2-0 a Osasuna, 0-2 ante el Ludogorets y 1-2 frente al Espanyol) y cuatro empates (2-2 ante el Levante, 2-2 frente a Nottingham Forest, 2-2 en Villarreal y 0-0 en Genk). Por su parte, de las diez jornada ligueras disputadas hasta ahora, el Mallorca solo ha vencido en dos: 1-0 al Alavés, en la quinta, y 1-3 al Sevilla, en la novena.

Con fondo de armario, a por la victoria

No serán muchas las bajas con las que cuente Manuel Pellegrini en este nuevo enfrentamiento ante el Mallorca, después de dar descanso en la Copa del Rey a varios jugadores que venían acumulando una considerable cantidad de minutos. Así, las únicas ausencias en la convocatoria son los lesionados Isco y Junior, a quienes se ha sumado Chimy Ávila.

El Betis ha recibido en 39 ocasiones al Mallorca a lo largo de su historia, contando con un bagaje de 24 victorias, cuatro empates y once derrotas en estos partidos. La pasada campaña, en la 6ª jornada, el encuentro entre béticos y bermellones disputado en el Benito Villamarín se saldó con un triunfo visitante, por 1-2 (Lo Celso / Dani Rodríguez y Valery). Ahora bien, tardó el conjunto mallorquinista más de una década en sumar de tres ante los de Heliópolis a domicilio.