LaLiga EA Sports. Jornada 11 Domingo 02/11 21:00h. Canal Movistar LaLiga

Directo

Betis - Mallorca, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 11ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

El Mallorca, uno de los visitantes preferidos del Betis en las últimas temporadas

Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta noche, el Real Betis tratará de volver a sumar de tres como local, después de caer el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid (0-2). Los verdiblancos reciben en esta 11ª jornada de LaLiga al RCD Mallorca, en ... un choque que comenzará a partir de las 21.00 horas en el Estadio de la Cartuja y que contará con el arbitraje de Jesús Gil Manzano.

17:00

¡¡¡Quedan cuatro horas para que verdiblancos y bermellones se enfrenten en esta undécima jornada liguera!!!

La mencionada derrota ante el Atlético en la pasada jornada frenó una destacable racha de ocho partidos sin caer por parte del Betis, en los que acumuló cuatro victorias ( 3-1 a la Real Sociedad, 2-0 a Osasuna, 0-2 ante el Ludogorets y 1-2 frente al Espanyol) y cuatro empates ( 2-2 ante el Levante, 2-2 frente a Nottingham Forest, 2-2 en Villarreal y 0-0 en Genk). Por su parte, de las diez jornada ligueras disputadas hasta ahora, el Mallorca solo ha vencido en dos: 1-0 al Alavés, en la quinta, y 1-3 al Sevilla, en la novena.

16:45

La PREVIA del Betis - Mallorca

Al reencuentro de la calma en la victoria

Tras empatar en Villarreal y Bélgica y perder ante el Atlético, los de Pellegrini buscan superar al Mallorca; Lo Celso regresará a la formación inicial en su sitio para buscar asentar al equipo en la zona continental

16:30

Gil Manzano, árbitro para el Betis - Mallorca

El árbitro Jesús Gil Manzano ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros para dirigir el encuentro entre el Real Betis y el RCD Mallorca correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga 25-26 que se disputa este domingo en el Estadio de la Cartuja a partir de las 21 horas. El trencilla extremeño estará apoyado desde el VAR por Trujillo Suárez.

16:15

Este domingo, los de Pellegrini afrontan su segunda cita liguera consecutiva en casa tras la librada con el Atlético de Madrid y la goleada firmada el jueves en Palma del Río en la Copa del Rey

16:00

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo de Al Final de la Palmera del partido correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga que van a disputar el Real Betis y el RCD Mallorca. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

