Suscríbete a
+Palmera

El Betis logró en Palma del Río su segunda mayor goleada a favor como visitante en la Copa del Rey

Después del abultado resultado de 1-12 de hace un par de temporadas ante el Hernán Cortés, los verdiblancos logran un registro llamativo

Palma del Río - Betis: Un paseo hasta la segunda ronda (1-7)

Abde celebra el séptimo tanto del Betis ante el Atlético Palma del Río
Abde celebra el séptimo tanto del Betis ante el Atlético Palma del Río ep
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis logró en Palma del Río la segunda victoria más abultada de su historia como visitante en la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini se impuso por 1-7 con tantos de Pablo García (2), Riquelme (2), Altimira, ... Llorente y Abde para lograr el pase a la segunda ronda de la competición. El bloque cordobés milita en la División de Honor Andaluza, cinco categorías por debajo de Primera, y la diferencia entre ambos conjuntos se vio desde el primer instante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app