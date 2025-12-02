«Del Betis me llevaría a Bartra, al Cucho y al Chimy»

El Real Betis se enfrentará en poco más de 24 horas al Torrent en la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26. Pedro López, director deportivo del equipo taronja y exjugador con casi 400 partidos en la élite ... de fútbol español, ha atendido hoy martes a los compañeros de Radio MARCA Sevilla para analizar la previa del encuentro.

El exfutbolista del Levante y Huesca, entre otros, lamentó no poder disputar este histórico duelo copero en casa frente a su gente. «Es un partido que, de haberse jugado aquí en Torrent, hubiéramos hecho más caja y probablemente las posibilidades de competir y de pasar de ronda hubieran ascendido. Esa es la realidad. A partir de aquí, bueno, pues vamos a pelear todo lo que podamos y vamos a intentar ponérselo difícil al Betis», manifestó.

Siguiendo con el tema del cambio de sede, Pedro López puso como ejemplo la diferencia que supone el aforo entre un estadio y otro. «En nuestro campo teníamos mirada una grada supletoria. Donde en un campo 5.000 espectadores o 6.000 no se notan, en otro campo hubiera sido una olla a presión. Los niños de aquí del pueblo hubieran disfrutado de una experiencia que posiblemente de aquí 20 o 30 años se hubieran acordado. La verdad que es una lástima, es una pena, pero bueno, es lo que hay», expresó.

Cuestionado por cuál va a ser el equipo que se va a encontrar enfrente el Betis, el director deportivo valenciano se encargó de señalar el plan de partido: «Somos un equipo que está en descenso ahora mismo, pero también te tengo que decir que en todos los partidos hemos competido. En estas categorías lo que más se echa en falta es un poco esa falta de gol o de talento en los jugadores de arriba. Es verdad que nosotros con Raúl Caballero estamos haciendo muchos goles, pero si tú hablas con directores deportivos en esta categoría, todos buscan lo mismo; Un delantero que tenga gol, todos buscamos eso, pero es difícil. A partir de ahí, pues todos los equipos intentamos ser competitivos, dominar mucho las acciones a balón parado, priorizar la portería cero, que sabemos que mañana va a ser complicado, porque además es un campo muy grande, de césped natural. pero ya te digo, Nosotros seguiremos con lo que venimos haciendo. Líneas juntitas, intentar tener la portería cero, salir bien a la contra, aprovechar bien el balón parado, y a partir de ahí, ser competitivos en líneas generales».

También anotó lo que supondrá para ellos, desde el plano físico, jugar en unas condiciones tan distintas a las que están acostumbrados en su día a día. «Hoy lo he hablado con el preparador físico. Es una de las cosas que más vamos a notar. Si hubiéramos jugado en nuestro campo, que es bastante más pequeño y además de césped artificial, pues evidentemente no nos tendríamos que preocupar de este aspecto. Yo entiendo que el Betis, porque yo he jugado muchos partidos de este tipo, no tendrá prisa, nos moverá de lado a lado, dejará que pase el tiempo y que nos vayamos desgastando. Vamos a ver si le damos algún sustito», subrayó.

«Nosotros no tenemos nada que perder. Entonces, a partir de ahí, yo lo único que les he pedido a los chicos es que compitan, que disfruten y, sobre todo, que jueguen con alegría, que no sean temerosos, que no salten al campo con dudas. Que luego, cuando acabe el partido, que no se arrepientan de no haber hecho esto, de no haber hecho lo otro, de salir con personalidad. Lo normal es que pierdas. Es muy complicado competir contra un equipo de Primera División en un campo como el que vamos a jugar. Pero bueno, tenemos que tener nuestra personalidad, tenemos que tener valentía, tenemos que ir hacia adelante», declaró Pedro López sobre lo que deben hacer sus jugadores mañana contra el Betis.

Con relación a las bajas que tendrá el conjunto verdiblanco, el director deportivo torrentino fue tajante: «Prefiero que estén todos. Otra cosa es que me digas que somos un equipo de primera y nos jugamos en el último partido la permanencia, pues ahí sí que te digo que sea baja hasta el utillero. Pero en este partido, que estén todos. Ojalá no se hubiera lesionado Isco, ojalá Lo Celso hubiera estado. Bueno, que hubieran estado todos».

Preguntado por cuáles serían los futbolistas que les gustaría tener en elTorrent, el exjugador del Levante lo tuvo bastante claro. «Pues seguramente Bartra, el Cucho y el Chimy. De hecho, el año pasado teníamos un delantero muy parecido al Chimy. Me llevaría a todos, sinceramente. Al míster también, que tiene un poco de experiencia (risas). Es un equipazo y ya está. Hay que intentar competir y que no estén cómodos, vamos a ver lo que nos da las piernas», exteriorizó.

Por último, Pedro López fijó las metas que tiene su equipo para los próximos meses. «Nuestro primer objetivo no es salvar la categoría, es estar en mitad de tabla, intentando mirar hacia arriba para los puestos de playoff, pero bueno, el fútbol es así, en estas categorías hay mucha igualdad. El otro día fuimos a casa del Castellón B, que en casa había ganado todo menos uno que habían empatado, ganamos 0-2 y pudimos meterle cuatro. Lo que queremos es que este partido nos valga para seguir compitiendo, para seguir creciendo como equipo, y a partir de ahí, el domingo tenemos otro partido muy importante contra el Ibiza, que también está ahí en la pelea», concluyó.

Opinión compartida por el entrenador

Toni Seligrat, técnico del Torrent, ha transmitido este martes en la rueda de prensa previa al partido de Copa el mismo mensaje difundido anteriormente por el director deportivo valenciano. «El planteamiento de este partido es poco complicado desde lo emocional porque esto hay que cogérselo como una fiesta. Esto ha de ser una fiesta en la que todo el mundo tiene que disfrutar. Que disfruten del momento, del rival, del estadio Ciutat de Valencia. Gran estadio, con un rival extraordinario, algo que no ha ocurrido nunca y tenemos que cogerlo como tal».