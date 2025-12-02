Suscríbete a
«Del Betis me llevaría a Bartra, al Cucho y al Chimy»

Pedro López, director deportivo del Torrent, lamenta que el duelo copero ante el equipo de Manuel Pellegrini no pueda disputarse en su estadio

Pedro López, en su presentación como director deportivo del Torrent en julio de 2024
Pedro López, en su presentación como director deportivo del Torrent en julio de 2024

Fede Tozzo

El Real Betis se enfrentará en poco más de 24 horas al Torrent en la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26. Pedro López, director deportivo del equipo taronja y exjugador con casi 400 partidos en la élite ... de fútbol español, ha atendido hoy martes a los compañeros de Radio MARCA Sevilla para analizar la previa del encuentro.

