El Betis llena la cartera para iniciar el mercado: Jesús Rodríguez, la primera gran venta

Después de finalizar el curso 24-25 disputando una final europea por primera vez en su historia y de clasificarse en LaLiga para las competiciones europeas por quinta campaña seguida -la temporada que viene volverá a disputar la Europa League-, el Real Betis ... quiere seguir dando pasos adelante en su crecimiento deportivo y para ello el mercado de fichajes de verano previo al nuevo campeonato 25-26 se antoja de nuevo importante en clave ambición, ya sea para conseguir la clasificación para disputar la Champions League la temporada siguiente o avanzar tanto en la Europa League como en la Copa del Rey hasta las más lejanas instancias en busca de más finales y, por qué no, aumentar las vitrinas con nuevos títulos.

Así que, en lo que respecta a la planificación de la campaña próxima volverán a producirse -ya se están produciendo, de hecho- un buen número de movimientos, tanto de entrada como de salida en la plantilla, para que Manuel Pellegrini tenga a los mejores mimbres posibles para poder, por sexta temporada, acometer y cumplir los objetivos deportivos propuestos por la entidad, teniendo en cuenta también el apartado económico y financiero, del que se desprenden noticias bastante positivas a estas alturas, sin haberse abierto oficialmente el mercado de verano previo al nuevo curso.

Ha confirmado el Real Betis hasta el momento dos incorporaciones a la plantilla. En realidad, una cara nueva, el regreso de Álvaro Valles (que fue presentado oficialmente ayer) como agente libre, y el ejercicio de la opción de compra por valor de algo menos de nueve millones de euros de Natan. En el club verdiblanco son conscientes de las necesidades que tiene el plantel para mejorarlo para la próxima campaña y claramente el fichaje del meta rinconero debe servir para aumentar el nivel de la portería. Pero es en el apartado de las salidas, y atendiendo a los parámetros económicos, cuyo rigor y sostenibilidad son las premisas con las que lleva reforzando al equipo el club heliopolitano en los últimos mercados, en el que el Betis está en disposición de avanzar y acudir con más fuerza para fichar en el zoco que se abrirá ya oficialmente el 1 de julio.

En la última Junta General de Accionistas, la celebrada en diciembre, el club verdiblanco presupuestó para la temporada 24-25 algo más de 40 millones de euros en concepto de ingresos extraordinarios, es decir la cantidad que la entidad heliopolitana debía recaudar con traspasos de sus jugadores desde el 30 de junio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025. En este sentido, las ventas de jugadores como Fekir y Rodri en los últimos días del pasado mercado de verano de 2024, las de Assane Diao y Rui Silva durante el mercado invernal del curso 24-25, o los recientes traspasos producidos durante el mes de junio, como el de Sabaly, Juanmi o Álex Collado, además del apalabrado de Mendy al PSV Eindhoven que aún no se ha podido hacer oficial por temas relacionados con la burocracia, permiten al Betis alcanzar la cantidad anteriormente citada y que sus cuentas, con los fichajes y traspasos realizados a fecha de hoy, den un resultado positivo, «exiguo» según comentó el presidente Ángel Haro durante la presentación oficial de Álvaro Valles como nuevo portero bético, gracias también en parte a unos mayores ingresos en la Conference League (hay que recordar que el club presupuestó alcanzar las semifinales y llegó a disputar la final).

Así de claro lo explicó Ángel Haro ayer ante los medios una vez que finalizó la presentación de Valles: «Con las operaciones que hemos hecho durante el último mes, tendríamos un resultado positivo, aunque exiguo, que nos lleva a no necesitar vender antes del 30 de junio. Estaremos más plácidos. Vamos mejorando la economía poco a poco, sin debilitar el equipo, pero mantenemos un nivel deportivo adecuado. No estamos dando pérdidas», aseguró de forma tajante el mandatario heliopolitano durante su comparecencia junto a Manu Fajardo.

Pero aún hay más buenas noticias. Si, como las negociaciones apuntan, se terminan produciendo las salidas de Johnny Cardoso y Jesús Rodríguez en sendas operaciones que van a dejar plusvalías millonarias, y el club decide incluirlas en las cuentas del nuevo presupuesto de la próxima temporada 25-26, éste será superior para seguir creciendo y, lo más importante, el Betis ya cubrirá esa partida de ingresos extraordinarios que la entidad tiene previsto presupuestar para el campeonato venidero. «No nos vamos a volver locos. Tendremos un gasto un poco superior al del año pasado y haremos fichajes de cierto nivel, pero tenemos que seguir vendiendo bien y comprando bien», destacaba Haro. La salida de Jesús Rodríguez está encaminada por 22,5 millones más seis en variables, además de un porcentaje (12,5%) de una futura venta. Se espera al jugador a inicios de la próxima semana para firmar con el Como italiano. Una venta que dejará una plusvalía importante en el Betis. La primera gran venta del verano.

Haro y Fajardo, además, fueron claros a la hora de advertir que, en contra de lo que se asegura en Madrid, el traspaso de Johnny Cardoso no está cerrados: «No todo lo que se publica es cierto. Lo que se traslada desde Madrid no es cierto, porque la operación no está cerrada». El adiós de Jesús Rodríguez, sin embargo, está al caer.

Ticketing y Europa League

A estas cantidades que se manejan en el Betis en concepto de ingresos extraordinarios y esas plusvalías por traspasos, también puede sumar el club heliopolitano lo que va a sumar la entidad por los abonos y la venta de entradas, y por la participación en la Europa League. El traslado a La Cartuja, un estadio con un aforo mayor que el Benito Villamarín, está estimado que produzca unos ingresos valorados en unos cinco millones de euros. Mientras que también está previsto seguir creciendo en ingresos, principalmente, de televisión y competiciones por la Europa League, donde las cantidades a percibir son mayores a las de la Conference.

A todo esto hay que añadir que estando desde hace algún mercado en la regla 1:1 respecto al límite salarial que marca LaLiga y con esas plusvalías importantes que se esperan conseguir con los posibles traspasos de Johnny Cardoso y Jesús, el Betis va a contar con la fuerza suficiente para acudir al mercado y poder reforzarse de cara a la próxima temporada, no sólo para mantener el nivel ofrecido por el plantel que dirigirá Manuel Pellegrini por sexta temporada consecutiva, sino para intentar mejorarlo en pos de conseguir mayores éxitos deportivos. Todo en su conjunto va a provocar algo muy esperado en el club, que no es otra cosa que tener un curso próximo bastante positivo en el apartado económico y financiero.