Betis: El Leverkusen se suma a la puja por Antony

Antony se ha despedido del beticismo, aunque la puerta se ha dejado entreabierta. El Betis quiere negociar con el Manchester United tras la feliz y prolífica etapa del brasileño en Sevilla, pero no lo tendrá fácil. Y es que el gran rendimiento que ha ofrecido el jugador ha llamado la atención de otros clubes europeos con más poderío económico.

Según apuntan desde Alemania, el Bayer Leverkusen estaría a la cabeza en la lucha por el fichaje de Antony. Bien es cierto que el Betis tiene en la agenda esta semana sentarse a hablar con el Manchester United para tratar la fórmula para que el brasileño vuelva a vestir su camiseta. No obstante, el nuevo técnico del Leverkusen, Erik Ten Hag, conoce muy bien al futbolista de su etapa juntos en el Ajax y es uno de sus mayores valedores. De hecho, el Manchester United decidió pagar 100 millones de euros por Antony para darle el capricho a Ten Hag.

Para que esta operación llegue a buen puerto es imprescindible la venta de Florian Wirtz al Liverpool, que podría superar los cien millones de euros. Con este dinero embolsado, el club alemán tendría capacidad para hacerse con los servicios de Antony, ya que en el Manchester United no tiene cabida y los ingleses quieren cerrar un traspaso ahora que está revalorizado.

Sobre el técnico, Antony le dedicó unas bonitas palabras ya como bético: «Estoy muy agradecido con Erik ten Hag, un entrenador al que le estoy muy agradecido. Me ayudó mucho en Holanda y también en Inglaterra, aunque las oportunidades no se presentaron como yo esperaba. Pero es decisión del entrenador, no lo culpo. Al contrario, le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí, por todas las conversaciones que ha tenido. Es alguien que ha significado mucho para mí».